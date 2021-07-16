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Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть

16 июля 2021 09:00
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Знакомство с васильковым городом по традиции начинается с «ворот города» – железнодорожного вокзала. И сразу же нас встречает радушная парочка из XIX века. Поздороваемся с ними и загадаем желание, чтобы путешествие удалось.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-1

Он презентует город на Западной Двине в лучшем виде. Шедевр неоклассицизма от известного архитектора Борисова Мезенцева расправляет плечи туристам. Его возвели в 1952 году. Война не оставила от былого вокзала и следа. А с ним была связана славная история. Когда в середине XIX века построили Динабурго-Витебскую железную дорогу, известную позже как Риго-Орловскую. С открытием вокзала поздравлял сам император Александр II. Атмосферное местечко, где зажглись первые фонари, стало центром притяжения.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-4

Алла Радецкая, экскурсовод:
Белла Розенфельд, впоследствии супруга Марка Шагала, очень тепло отзывалась об этом месте. Она с братом сюда приходила попить воды, потому что вечером в городе все закрывалось, все трактиры.

Очень высокие окна, где такими фалдами спускались занавески от потолка до пола, стояли длинные столы, покрытые белой скатертью. Была всегда праздничная, очень светлая атмосфера.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-7

Еще в детстве Марк Шагал говорил, что в Витебске можно перелететь с одного холма на другой. Необыкновенный рельеф вдохновлял художника и дарит крылья до сих пор. Неспроста северную столицу окрестили колыбелью творчества. Здесь бьют ключом четыре реки и 17 ручьев. Живопись в чистом виде. Стать ближе к природе можно на байдарках и корабликах. А поднявшись к парку Мазурина, и остудить знойный июль на пляже.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-10

Алла Радецкая:
Мы находимся на самом высоком месте это Успенская гора. Сейчас она пониже, а когда-то была практически такой же высоты, как Замковая гора. Существует легенда, что жила там царевна Замковой горы, которая выходила на праздник Ивана Купалы и разбрасывала драгоценные камни. Но если кто-то брал эти камни, то они превращались сразу в угольки. И еще она появлялась, когда городу грозила какая-то опасность. Последний раз ее видели перед войной 1812 года.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-13

Быть храмам на Успенской горе было предначертано свыше. Место неземное. Вначале была деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы. А в 1785-м монахи-базилиане возвели на высоком берегу каменный собор. Автором изысканного барокко был итальянец Иосиф Фонтана. Говорят, что все, кто проплывал мимо, останавливались и крестились. Но судьба у святыни выдалась несчастливая. Во время войны с Наполеоном устроили лазарет, а в советское время и вовсе взорвали. В намоленном месте стали изготавливать станки.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-16

Александр Лесовой, протоиерей Свято-Успенского кафедрального собора:
Пришли 90-е годы, власти пошли навстречу, чтобы возродить духовность на Витебщине. Было видение у одного из верующих, как Матерь Божья стоит на этом месте. Горожане сплотились и начали восстанавливать этот собор. На закладку камня приезжал, впервые за всю историю патриарх Алексей II посетил Беларусь.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-19

С 2001 по 2011 год было восстановлено это чудеснейшее, прекраснейшее здание. Здесь есть списки чудотворных икон, их множество. Также здесь есть мощевики в нижнем храме и верхнем, где хранятся частички мощей верующих, которые отдали свою жизнь, чтобы доказать свою верность Христу.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-22

Обновив телефон открытками, спускайтесь в Старый город. На центральной улочке вас ожидает самый вкусный кофе и город ремесленников. Традиции на новый лад впечатляют. Отличный повод порадовать близких васильковым венком или тарелочкой по мотивам Шагала. Вот и свистульки Игоря Черного разлетелись по всему миру.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-25

Игорь Черный, мастер по керамике:
Я занимаюсь лепкой керамики, жена расписывает. Когда наступает «Славянский базар», весь город выходит и празднует. Приезжают из районов, районных домов ремесел Витебской области и вообще всей Беларуси. Обмениваемся творчеством и встречаемся.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-28

Для поклонников истории и детей приятным открытием станет музей Героя Советского Союза, организатора первого партизанского отряда на Витебщине Миная Филипповича Шмырева.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-31

И дело не только в уникальной экспозиции в честь героев, которые собственной жизнью удерживали витебские ворота. На территории парка реконструировали землянки, в которых можно окунуться в будни, пропахшие порохом: быт, медицина и сердце партизанского лагеря – штаб.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-34

Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева:
В штабных землянках в годы войны находилось руководство партизанских отрядов  командир, комиссар, начальник штаба. Здесь разрабатывались боевые операции, проходили собрания командиров партизанских отрядов, также читка литературы была, которую присылали с «большой земли».

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-37

Анастасия Макеева:
Обнаружили шишки. Интересно, зачем они были нужны?

Денис Яковлев:
В каждом партизанском отряде были дети. Использовали любые подручные средства для обучения их математике, чтобы считать.

Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-40

Найти ключи к северной столице вам помогут в информационно-туристическом центре. Его открыли совсем недавно ко Дню города. Здесь можно бесплатно взять путеводители и по городу и всей Синеокой области. А во время фестиваля получить курс на самые яркие мероприятия. Юбиляр щедр как никогда.

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Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть-43

Светлана Чуприна, начальник туристического агентства:
Достопримечательности, пункты, где можно покушать, куда-то сходить. Мы всегда будем рады помочь в организации какой-то экскурсии. Здесь вы можете найти информацию для деток, для путешествующих самостоятельно, для путешествующих на поезде, для авиапутешественников, которые хотят приобрести самостоятельный тур.

# Год малой родины # Культура # Анастасия Макеева # Денис Яковлев # Фотофакт # Достопримечательности Беларуси

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