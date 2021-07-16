Сюда приходила жена Марка Шагала. Какие достопримечательности Витебска точно стоит увидеть

Анастасия Макеева, корреспондент:

Знакомство с васильковым городом по традиции начинается с «ворот города» – железнодорожного вокзала. И сразу же нас встречает радушная парочка из XIX века. Поздороваемся с ними и загадаем желание, чтобы путешествие удалось.

Он презентует город на Западной Двине в лучшем виде. Шедевр неоклассицизма от известного архитектора Борисова Мезенцева расправляет плечи туристам. Его возвели в 1952 году. Война не оставила от былого вокзала и следа. А с ним была связана славная история. Когда в середине XIX века построили Динабурго-Витебскую железную дорогу, известную позже как Риго-Орловскую. С открытием вокзала поздравлял сам император Александр II. Атмосферное местечко, где зажглись первые фонари, стало центром притяжения.

Алла Радецкая, экскурсовод:

Белла Розенфельд, впоследствии супруга Марка Шагала, очень тепло отзывалась об этом месте. Она с братом сюда приходила попить воды, потому что вечером в городе все закрывалось, все трактиры. Очень высокие окна, где такими фалдами спускались занавески от потолка до пола, стояли длинные столы, покрытые белой скатертью. Была всегда праздничная, очень светлая атмосфера.

Еще в детстве Марк Шагал говорил, что в Витебске можно перелететь с одного холма на другой. Необыкновенный рельеф вдохновлял художника и дарит крылья до сих пор. Неспроста северную столицу окрестили колыбелью творчества. Здесь бьют ключом четыре реки и 17 ручьев. Живопись в чистом виде. Стать ближе к природе можно на байдарках и корабликах. А поднявшись к парку Мазурина, и остудить знойный июль на пляже.

Алла Радецкая:

Мы находимся на самом высоком месте – это Успенская гора. Сейчас она пониже, а когда-то была практически такой же высоты, как Замковая гора. Существует легенда, что жила там царевна Замковой горы, которая выходила на праздник Ивана Купалы и разбрасывала драгоценные камни. Но если кто-то брал эти камни, то они превращались сразу в угольки. И еще она появлялась, когда городу грозила какая-то опасность. Последний раз ее видели перед войной 1812 года.

Быть храмам на Успенской горе было предначертано свыше. Место неземное. Вначале была деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы. А в 1785-м монахи-базилиане возвели на высоком берегу каменный собор. Автором изысканного барокко был итальянец Иосиф Фонтана. Говорят, что все, кто проплывал мимо, останавливались и крестились. Но судьба у святыни выдалась несчастливая. Во время войны с Наполеоном устроили лазарет, а в советское время и вовсе взорвали. В намоленном месте стали изготавливать станки.

Александр Лесовой, протоиерей Свято-Успенского кафедрального собора:

Пришли 90-е годы, власти пошли навстречу, чтобы возродить духовность на Витебщине. Было видение у одного из верующих, как Матерь Божья стоит на этом месте. Горожане сплотились и начали восстанавливать этот собор. На закладку камня приезжал, впервые за всю историю патриарх Алексей II посетил Беларусь.

С 2001 по 2011 год было восстановлено это чудеснейшее, прекраснейшее здание. Здесь есть списки чудотворных икон, их множество. Также здесь есть мощевики в нижнем храме и верхнем, где хранятся частички мощей верующих, которые отдали свою жизнь, чтобы доказать свою верность Христу.

Обновив телефон открытками, спускайтесь в Старый город. На центральной улочке вас ожидает самый вкусный кофе и город ремесленников. Традиции на новый лад впечатляют. Отличный повод порадовать близких васильковым венком или тарелочкой по мотивам Шагала. Вот и свистульки Игоря Черного разлетелись по всему миру.

Игорь Черный, мастер по керамике:

Я занимаюсь лепкой керамики, жена расписывает. Когда наступает «Славянский базар», весь город выходит и празднует. Приезжают из районов, районных домов ремесел Витебской области и вообще всей Беларуси. Обмениваемся творчеством и встречаемся.

Для поклонников истории и детей приятным открытием станет музей Героя Советского Союза, организатора первого партизанского отряда на Витебщине Миная Филипповича Шмырева.

И дело не только в уникальной экспозиции в честь героев, которые собственной жизнью удерживали витебские ворота. На территории парка реконструировали землянки, в которых можно окунуться в будни, пропахшие порохом: быт, медицина и сердце партизанского лагеря – штаб.

Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева:

В штабных землянках в годы войны находилось руководство партизанских отрядов – командир, комиссар, начальник штаба. Здесь разрабатывались боевые операции, проходили собрания командиров партизанских отрядов, также читка литературы была, которую присылали с «большой земли».

Анастасия Макеева:

Обнаружили шишки. Интересно, зачем они были нужны? Денис Яковлев:

В каждом партизанском отряде были дети. Использовали любые подручные средства для обучения их математике, чтобы считать.

Найти ключи к северной столице вам помогут в информационно-туристическом центре. Его открыли совсем недавно ко Дню города. Здесь можно бесплатно взять путеводители и по городу и всей Синеокой области. А во время фестиваля получить курс на самые яркие мероприятия. Юбиляр щедр как никогда. Памятник самому высокому человеку в мире и трамвай из прошлого. Что ещё необычного посмотреть в Витебске