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Последнее произведение Тикоцкий так и не успел дописать. Самый плодотворный период в творчестве композитора – послевоенный

23 ноября 2020 15:00
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В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали о самом плодотворном периоде творчества композитора Евгения Тикоцкого.  

Последнее произведение Тикоцкий так и не успел дописать. Самый плодотворный период в творчестве композитора – послевоенный-1

Послевоенный период стал самым плодотворным в творческой и общественной биографии композитора. После войны Тикоцкий работает педагогом в музыкальной школе, поднимает из руин Белгосфилармонию, которую позже и возглавил. В 1950-м возглавляет Союз композиторов БССР. И несмотря на огромную административную работу, не перестает писать.

Последнее произведение Тикоцкий так и не успел дописать. Самый плодотворный период в творчестве композитора – послевоенный-3

Ольга Юхник, научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:  
У него были такие звания, как народный артист БССР, народный артист СССР. Этот человек – один из основоположников белорусской композиторской школы, основатель белорусской национальной оперы. Он внес большой вклад в развитие белорусской музыкальной культуры XX века.  

Последнее произведение Тикоцкий так и не успел дописать. Самый плодотворный период в творчестве композитора – послевоенный-5

Ирина Горбушина, кандидат искусствоведения, заведующий отделом музыкального искусства и этномузыкологии НАН Беларуси: 
Тикоцкий сочинял музыку в разных жанрах. Он является автором шести симфоний, написал ряд сочинений для Белорусского народного оркестра, поскольку он увлекался фольклором и именно в оркестре находил отражение. Тикоцкий является автором ряда хоровых, камерных сочинений, песен, то есть, его творческое наследие очень обширно.

Последнее произведение Тикоцкий так и не успел дописать. Самый плодотворный период в творчестве композитора – послевоенный-7

Евгений Тикоцкий ­– российский дворянин, сын контр-адмирала, солдат Красной Армии стал классиком белорусской музыки. С творчеством композитор не расставался до самой смерти. Свое последнее произведение он так и не успел дописать.  

Последнее произведение Тикоцкий так и не успел дописать. Самый плодотворный период в творчестве композитора – послевоенный-9

Александр Тикоцкий, внук композитора Евгения Тикоцкого, кандидат филологических наук:
У него, кстати, была еще одна опера, «Анна Громова», но, к сожалению, у него была тяжелая форма диабета. Болезнь и неожиданная смерть помешали завершить это произведение. Опера так и не была поставлена.

«Ничего подобного на Западе создано не было». Как создавалась настоящая сенсация в искусстве военного времени – опера «Алеся» (подробности здесь).    

# Музыка # Евгений Тикоцкий # Ирина Горбушина

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