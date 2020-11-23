Последнее произведение Тикоцкий так и не успел дописать. Самый плодотворный период в творчестве композитора – послевоенный

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали о самом плодотворном периоде творчества композитора Евгения Тикоцкого.

Послевоенный период стал самым плодотворным в творческой и общественной биографии композитора. После войны Тикоцкий работает педагогом в музыкальной школе, поднимает из руин Белгосфилармонию, которую позже и возглавил. В 1950-м возглавляет Союз композиторов БССР. И несмотря на огромную административную работу, не перестает писать.

Ольга Юхник, научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:

У него были такие звания, как народный артист БССР, народный артист СССР. Этот человек – один из основоположников белорусской композиторской школы, основатель белорусской национальной оперы. Он внес большой вклад в развитие белорусской музыкальной культуры XX века.

Ирина Горбушина, кандидат искусствоведения, заведующий отделом музыкального искусства и этномузыкологии НАН Беларуси:

Тикоцкий сочинял музыку в разных жанрах. Он является автором шести симфоний, написал ряд сочинений для Белорусского народного оркестра, поскольку он увлекался фольклором и именно в оркестре находил отражение. Тикоцкий является автором ряда хоровых, камерных сочинений, песен, то есть, его творческое наследие очень обширно.

Евгений Тикоцкий ­– российский дворянин, сын контр-адмирала, солдат Красной Армии стал классиком белорусской музыки. С творчеством композитор не расставался до самой смерти. Свое последнее произведение он так и не успел дописать.