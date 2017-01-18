Поиск памятников белорусской истории: обновлен состав Комиссии по возвращению культурных ценностей

Новости Беларуси. С пометкой «особо значимые»: правительство определило список таких госучреждений, а также обновило состав Комиссии по возвращению культурных ценностей. Теперь в ее составе, помимо профильного ведомства, еще Министерство информации, Министерство финансов и МИД. О широте и географии списка в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был послом Речи Посполитой, сенатором Российской империи. Его не зря и сегодня называют человеком мира. Беларусь, Литва, Польша, Италия – своим Михаила Клеофаса считают во многих странах. Он дипломат и он композитор. А бессмертный полонез «Прощание с Родиной», кажется, и вовсе стал пророческим.

Долгое время в минорном расположении духа были белорусские искусствоведы – написанное пером Огинского, в том числе и в имении Залесье, что под Сморгонью, находилось в российских архивах.

Валентина Дрозд, заведующий сектором выставочной работы в Государственном музее истории театральной и музыкальной культуры Республики Беларусь:

Мы архив из Москвы получили в 2008 году, где-то 5912 листов. Все на иностранном языке.

Переводят документы до сих пор. Здесь и дипломатическая переписка с уникальными визитками от постояльцев кабинета Огинского (среди них и принц Трубецкой с князем Долгоруковым), и уже личная корреспонденция – с обеими супругами и детьми. Есть и музыкальные произведения. Впрочем, поиски утраченного в музее продолжают до сих. Причем не только культурного наследия этого композитора.

Валентина Дрозд:

Это, конечно, Оскар Петрович Марикс. У нас есть задумка: вернуть его архив, который был утрачен перед войной.

А это уже наследие Скорины. В начале 2016 года в Беларусь его вернули из Великобритании. Цифровой вариант «Первой книги царств», изданной печатником в начале XVI века в Праге.

Работа по изучению и поиску утраченного систематическая, ведется изо дня в день. И если, к примеру, в России лишь 5% книжного наследия находится за пределами страны, то

у нас ситуация зеркальная – своего имеем лишь 5-10%. Работа предстоит большая.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

У нас есть большая надежды и планы на возвращение ключевых юридических документов, таких как Статуты ВКЛ. Есть планы по возвращению памятников сакральной письменности.

Впервые комиссия по возвращению утерянных ценностей была предусмотрена еще законодательством Советского Союза. Сегодня лишь обновился ее состав – помимо сотрудников Минкульта, там специалисты Министерства информации, финансового ведомства, а также МИД. Полный список на 2017 – «Что же будем искать?» – пока не сформирован.

Мария Нецветаева, заведующий сектором искусствоведов-экспертов по вывозу культурных ценностей с территории Республики Беларусь Министерства культуры Республики Беларусь:

Белорусская православная церковь, к примеру заинтересована в том, чтобы были ввезены предметы, которые находились в церковно-археологическом музее. До сих пор полная коллекция не выявлена. Ввиду таких обращений и будет работать комиссия.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Большой театр оперы и балета. В разные годы здесь ставили и страстную «Кармен», и лирическую «Турандот», и еще с десяток постановок; по сути, тоже культурное наследие, но уже самых разных стран мира. Правда, пока раз за разом над театральными подмостками поднимался занавес, произведением искусства стал и сам белорусский театр.

Таким образом, все по тому же решению правительства (и прежде всего это связано с реализацией Кодекса о культуре) уже установлен и перечень госучреждений с пометкой «особо значимый». И в нем, помимо Большого, к примеру, Художественный музей и Народный хор имени Цитовича.

Всего 12 объектов по сохранению и популяризации национальной культуры.

И все для того, чтобы десятилетиями позже пророческим не стал полонез Огинского.