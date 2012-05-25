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Лукашенко поздравил жителей Полоцка с 1150-летием города

25 мая 2012 17:11
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Новости Беларуси. В Полоцке с размахом проходят праздничные мероприятия в честь 1150-летия города. Торговые ряды с сувенирами растянулись на два километра. Торжества продолжатся до 5 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На центральной площади ровно в полдень дали официальный старт празднику. К горожанам здесь присоединился и глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Эта дата знаменательна на только для полочан. Она вызывает глубокое чувство национальной гордости в сердце каждого белоруса. Почитание славных страниц летописи своего народа – основа патриотизма и гражданственности людей. Как корни питают и придают устойчивость дереву, так историческое прошлое, уважение деяниям предков возвышают и облагораживают человека, формируют и укрепляют нацию.
Мы стремимся из древних веков достать все, что мы сегодня не видим, чтобы наша нация гордилась тем, что есть на полоцких землях.
Мною принято решение - генеральный план восстановления Полоцка. Граду Полоцку быть как опорой духовности, культуры нашего народа.
(звучат аплодисменты). Будем считать, что вы со мной согласны.
Беларусь – это не задворки Европы, а врата в Евразию, ключ к практическому воплощению идеи интеграции интеграций. Ведь объединение потенциалов Европейского, Евразийского союзов позволит создать совершенно новые возможности для динамичного развития и всестороннего сотрудничество стран и народов двух континентов. Именно в продвижении этой идеи мы видим важнейшую миссию, геополитическую роль нашего государства, как связующего звена.

# Культура # Валерий Науменко # Николай Сенчило # Анастасия Корниенко # Александр Лукашенко # Праздничные даты # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

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