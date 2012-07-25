«Поэтический» троллейбус начал курсировать по Бресту: 8 дней пассажиры будут слушать стихи белорусских поэтов

Новости Беларуси. «Поэтический» троллейбус начал курсировать по улицам Бреста. Необычную культурную акцию в городе над Бугом приурочили к Году книги.

Транспорт будет ходить по различным маршрутам 8 дней. Пассажиры за время поездки услышат лучшие стихи классиков белорусской литературы и произведения брестских поэтов в авторском исполнении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Романюк, методист центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина (Брест):

Акцию мы придумали, потому что этот Год книги совпал с юбилеями Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Танка, поэзия которых волнует души и имеет влияние на людей.