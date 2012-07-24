Национальному художественному музею переданы в дар два эстампа Марка Шагала: «Крестный путь» и «Видение Апокалипсиса»

Новости Беларуси. Национальному художественному музею 24 июля переданы в дар два эстампа Марка Шагала. «Крестный путь» и «Видение Апокалипсиса» – произведения на библейские сюжеты, популярные в творчестве художника на протяжении всей жизни.

До этого в фонде музея не было ни одной работы нашего соотечественника. С произведениями великого авангардиста посетители музея знакомились лишь на временных экспозициях. В их основе — работы из коллекции музея Марка Шагала в Витебске.

«Крестный путь» и «Видение Апокалипсиса» — картины на библейские сюжеты. Эти оттиски созданы в 1967 году. В правом нижнем углу подпись автора простым карандашом. Оба произведения Шагала выполнены в технике эстамп. У этого вида искусства есть специфика в авторстве. Оригинальными считаются те отпечатки, которые сделаны самим художником. В данном случае эстампы печатал Марк Шагал.

Графические листы приобретены одним из крупнейших коммерческих банков на аукционе «Кристи» в Лондоне. Это не первая покупка художественных произведений. В коллекции банка насчитывается почти полсотни работ белорусских художников-экспрессионистов. Многие из них относятся к шедеврам европейской и мировой живописи. В скором времени картины представят на суд зрителя.

Бесценный подарок приурочили к празднованию 125-летия со дня рождения Марка Шагала. Сегодня же прошло специальное гашение конверта с маркой. А два графических произведения отныне будут украшать стены художественного музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.