Сергей Безруков сыграет роль Доцента в «Джентльменах удачи 2»

Новости России. Сценарий современного прочтения «Джентльменов удачи» ненамного отличается от советской версии, утверждают создатели. Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов, известный по таким проектам, как «Ирония судьбы. Продолжение», «Ночной дозор», «Ёлки».

Выход ремейка на большие экраны запланирован на 27 декабря 2012. Съёмки фильма начнутся в июле-августе и продолжатся до сентября. В Интернете, тем временем, появился тизер к ремейку «Джентельмены удачи 2», который даёт смутное представление о фильме. Доцент-Безруков в образе снеговика обещает зрителям «пасть порвать», если «будет не смешно».

Тимур Бекмамбетов, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер:

Картина станет отличной авантюрой. Одну из главных ролей в фильме сыграет Сергей Безруков, которого, на мой взгляд, можно назвать одним из лучших российских комедийных актёров. Одновременно он будет играть воспитателя детского сада и преступника. Ещё в фильме сыграет Гоша Куценко, который исполнит роль Гаврилы Петровича. В новой картине появится и новая деталь. Старшего лейтенанта полиции будет играть девушка.

Впервые об идее съемок ремейка популярной советской комедии заговорили три года назад. Изначально Тимур Бекмамбетов планировал снимать «Джентльменов удачи 2» в Голливуде, но в итоге отказался от этого плана и решил реализовывать проект в России. По словам режиссера, картина будет представлять собой современную интерпретацию знакомого зрителям сюжета.

Режиссёром ленты станет Александр Баранов, знакомый зрителям по сериалам «Участок» и «Громовы».

Александр Баранов, режиссёр:

Самые большие трудности были с Доцентом. Когда мы начинали проводить кастинг, шутили между собой на тему возможного участия в картине Сергея Безрукова. Хохотали до слёз. А через три месяца, попробовав буквально всех наших актёров на роль Доцента, готовы были плакать! Тогда я позвонил Сергею. Он сначала тоже засмеялся над предложением. Потом я серьёзно спросил у него: «Не боишься?» Он ответил: «А что мне теперь бояться-то? Нет, мне интересно».

Георгий Данелия, сценарист советской версии «Джентльменов» утверждает, что не против современного прочтения фильма, но от просмотра новой версии всё-таки воздержится.

Георгий Данелия, сценарист, режиссёр, актёр:

Я в курсе, что Бекмамбетов собирается снимать ремейк. Некоторое время назад он купил права на сценарий у меня и Виктории Токаревой. Знаете, я нормально к этому отношусь, мне даже радостно, что «Джентльменов» до сих пор так помнят и любят, раз собираются снимать новые версии. Но ремейк «Джентльменов удачи» я не собираюсь смотреть. Потому что уверен, что мне не понравится, даже если Бекмамбетов вдруг сделает шедевр.

Напомним, в 2007 году Тимур Бекмамбетов презентовал продолжение известного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Тогда кассовые сборы картины составили 55 миллионов долларов. Несмотря на несомненный успех, в адрес создателей фильма поступило немало обвинений в излишне коммерческом подходе к культовой истории, в адрес режиссёра посыпались обвинения в чрезмерном использовании продакт-плейсмент (скрытая реклама). Картину спонсировали компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), Calve, Toyota и др. По этому поводу высказался продюсер Константин Эрнст.

Константин Эрнст, продюсер:

Я сам долгое время испытывал дискомфорт в связи с продакт-плейсментом. Подходя к работе над фильмом, мы понимали, никакого типового строительства на данный момент не существует. И это проблема скорее определяется мобильной связью. Когда мы решали, что он [Ираклий] работает в компании мобильной связи, начали придумывать название несуществующее и поняли, что это всё будет неправда. В России 2-3 крупнейших компании. Если будет компания «Зелёные сосиски» – это будет неправильно. Поэтому мы абсолютно честно сделали героя Сергея Безрукова сотрудником «Билайна», т.к. находились с компанией в спонсорских отношениях.

Создатели новой версии «Джентльменов удачи» не разглашают информацию о спонсорах картины. Как знать, возможно, среди них белорусский производитель молочных продуктов, продукцию которого так любит главный герой картины, Сергей Безруков?

Сергей Безруков, актёр театра и кино:

Люблю Беларусь. Здесь всё чисто – раз, здесь продукты действительно хорошие – это два! На съёмках в Беларуси я отрываюсь именно на продуктах – ем всё. Когда покупаешь у вас сметану – это сметана! У нас порой страшно: купил – и не знаешь, что там.

Справка ctv.by

«Джентльмены удачи» – фильм режиссера Александра Серова. Вышел на экраны в 1972 г. Главные роли в нем сыграли Евгений Леонов (Доцент), Георгий Вицин (Хмырь), Савелий Крамаров (Косой) и Раднэр Муратов (Василий Али-Бабаевич).