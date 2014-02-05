На Международной книжной выставке-ярмарке в Минске представлены «Энциклопедия белорусского хоккея» и книга жены космонавта Олега Новицкого

Новости Беларуси. Книжное искусство. 5 февраля открылась XXI Минская международная книжная выставка-ярмарка. В 2014 году на форум приехали 25 стран-участниц и около шести сотен экспонентов. Россия, Куба, Венесуэла, Китай, Франция, Германия, Израиль, Италия.

В программе выставки – более 200 мероприятий: встречи с писателями, семинары и круглые столы. Так, в день открытия посетителей белорусского стенда порадовали презентацией «Энциклопедии белорусского хоккея». Издание посвящено 20-летию развития хоккея суверенной Беларуси и предстоящему чемпионату мира, который столица примет уже буквально через несколько месяцев. Свою книгу «Дневник жены космонавта. Голос сердца» в рамках форума представила и жена космонавта Олега Новицкого.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие представители администрации Президента, Совета министров, различных министерств и ведомств, а также книгоиздатели и авторы со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Наша книжная выставка-ярмарка очень содержательная по своему духу, по настроению, потому что, наверное, Беларусь демонстрирует все эти годы такой устойчивый интерес к книге. Ведь не одна страна не проводила Год книги. Вы помните: 2012 год наш президент объявил Годом книги. Конечно, и книгоиздатель, и распространитель, и, наверное, читатели тоже как-то встрепенулись, что все-таки книга вечна.

Олег Новицкий, космонавт:

Впечатления, конечно, самые замечательные, поскольку я сам читатель со стажем. Мне наиболее предпочтительно держать книгу в руках, чем смотреть, допустим, по какому-то электронному прибору, устройству. Поэтому очень рад, большое количество стран присутствует здесь и огромное количество новых книг.

В этом году в выставке принимают участие более двух десятков стран и около шести сотен экспонентов. Россия, Куба, Венесуэла, Китай, Франция, Германия, Израиль, Италия... В программе выставки — встречи с писателями, семинары и круглые столы. Так, в день открытия презентовали «Энциклопедию белорусского хоккея». Свою книгу в рамках форума представила и жена космонавта Олега Новицкого. Масштабы выставки оценила Анастасия Иванникова.

Личные переживания и факты биографии. Её книгу уже успели назвать настоящим откровением. На печатных страницах Юлия Новицкая, жена известного космонавта, разместила отрывки из личного дневника. И совместила их с рассказом о работе тех, кто знает всё о жизни космодрома Байконур. Книга уникальна. Опередила Юлию разве что жена бельгийского астронавта Лена де Винне со своим «Дневником...».

Олег Новицкий, космонавт:

Она обрисовала именно эти маленькие выдержки. Она действительно рассказала наш быт, наши переживания: и мои, и ее.

Октябрь 2012. Тогда появились первые строчки. Олег Новицкий уехал готовиться к полёту. На протяжении пяти месяцев ожидания отрывки будущей книги печатались в блоге на сайте телерадиостудии Роскосмоса. Правда, идея о том, чтобы издать книгу появились чуть позже, - признаётся автор.



Юлия Новицкая, автор книги «Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта»:

Это взгляд на полет через призму женских глаз, женское сердце, которые остаются здесь и ждут его.

А это уже стенд белорусский. На XXI Международной выставке-ярмарке презентовать решили «Энциклопедию белорусского хоккея».



Совсем скоро эта книга станет историей. Год за годом, матч за матчем. На страницах энциклопедического справочника всё о развитии хоккея суверенной Беларуси. Расскажет издание и о предстоящем мировом первенстве. Тем более до Чемпионата мира по хоккею осталось всего несколько месяцев.



Работать над книгой начали более двух лет назад. Составляли статьи, проверяли каждую цифру и факт. За точностью следила Федерация хоккея Беларуси.

Петр Рябухин, менеджер дирекции по проведению Чемпионата мира по хоккею-2014:

Здесь архивные данные о всем белорусском хоккее, о всех его выступлениях, результатах, о том, что было еще в годы СССР.



Юрий Баженов, ведущий научный редактор издательства «Белорусская энциклопедия»:

Там отражены протоколы всех матчей на белорусских командных чемпионатах СССР, на чемпионатах континентально-хоккейной лиги.



Эти издания с пометкой «vip» — то, чем радовать на форуме решили россияне и белорусы. На открытии XXI Минской международной книжной выставки-ярмарке — представители Администрации Президента, Совета министров, Министерств и ведомст, крупные книгоиздатели.



Всего в «читательском марафоне» в этом году участвуют 600 экспонентов из 25 стран. Удивлять будут и уникальными проектами. В программе — более 200 мероприятий: презентации, встречи с писателями, семинары и круглые столы.



Лилия Ананич, первый заместитель Министра информации Республики Беларусь:

Мы прирастаем каждый год, потому что у нас в этом году и новые страны: Швейцария, США.

Сергей Маскевич, Министр образования Республики Беларусь:

Наши издания все больше и больше расходятся за пределы Республики Беларусь. Положительная динамика по научной литературе, научно-образовательной литературе.

По традиции во время выставки также наградят победителей Национального конкурса «Искусство книги». А вот продлится ярмарка до 9 февраля.