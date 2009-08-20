Подарок Мадонне от первой леди Эстонии оказался в мусорном ведре

Дизайнерский спортивный костюм, который Эвелин Ильвес приготовила в качестве подарка певице, так и не дошел до поп-звезды.

– Да, это действительно так. Мадонна не согласилась встретиться с госпожой Ильвес. организатор концерта Пеэтер Ребане передал костюм в помещении за сценой менеджеру поп-звезды. Менеджер посмотрел на костюм, фыркнул и затем выбросил его в мусорное ведро, – рассказал один из организаторов концерта Мадонны в Таллине.

По словам источника, менеджер даже не показал костюм от первой леди Мадонне, так как «звездам такого калибра не подобает дарить такое невежество». При этом Мадонна взяла подарок от организаторов, которые передали поп-диве дорогое украшение.

Историю со спортивными штанами подтвердил порталу и один из рабочих сцены – эстонцев. По его словам, он увидел на следующий день черные тренировочные брюки с национальным узором на ногах серба, также прибиравшего на сцене, сообщает Newsru.com со ссылками на Postimees, Elu24.ee и «Интерфакс».