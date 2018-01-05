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Подаренный Грете «Маленький букет цветов» Осипа Любича можно увидеть в Национальном художественном музее

05 января 2018 20:34
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Новости Беларуси. Еще одной жемчужиной пополнилась и сокровищница Национального художественного музея, это «Маленький букет цветов», представителя так называемой «Парижской школы белорусских художников», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подаренный Грете «Маленький букет цветов» Осипа Любича можно увидеть в Национальном художественном музее-1

Подаренный Грете «Маленький букет цветов» Осипа Любича можно увидеть в Национальном художественном музее-3

Работа была выкуплена благодаря финансовой поддержке почетного консула Республики Беларусь в Цюрихе. А нашли ее в частной галерее Берна.

Подаренный Грете «Маленький букет цветов» Осипа Любича можно увидеть в Национальном художественном музее-6

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской конфедерации:
На обороте картины указано, что она подарена Осипом Любичем некой Грете на день рождения. Истинную историю происхождения этой картины знали только Осип и эта Грета, случилось это в 1932 году.

Подаренный Грете «Маленький букет цветов» Осипа Любича можно увидеть в Национальном художественном музее-9

Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь:
Для нас кожнае вяртанне спадчыны нашых суайчыннікаў на родную зямлю – гэта вялікая прыемнасць, вялікая падзея.

Осип Любич родился в Гродно, но еще в молодости переехал в Европу, где работал над оформлением Берлинской оперы, театра и кабаре. Его работы хранятся в музеях Франции, Лондона, Цюриха, Нью-Йорка и Тель-Авива.

# Культура # Сергей Вечер # Фотофакт # Историко-культурные ценности Беларуси # Картины # Павел Мацукевич

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