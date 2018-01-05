Подаренный Грете «Маленький букет цветов» Осипа Любича можно увидеть в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Еще одной жемчужиной пополнилась и сокровищница Национального художественного музея, это «Маленький букет цветов», представителя так называемой «Парижской школы белорусских художников», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа была выкуплена благодаря финансовой поддержке почетного консула Республики Беларусь в Цюрихе. А нашли ее в частной галерее Берна.

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской конфедерации:

На обороте картины указано, что она подарена Осипом Любичем некой Грете на день рождения. Истинную историю происхождения этой картины знали только Осип и эта Грета, случилось это в 1932 году.