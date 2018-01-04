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Народному артисту Беларуси, автору музыки к фильму «Тихие троечники» Валерию Иванову – 70 лет

04 января 2018 15:33
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Новости Беларуси. Известному композитору и народному артисту Беларуси Валерию Иванову 4 января исполнилось 70. Свои поздравления юбиляру направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народному артисту Беларуси, автору музыки к фильму «Тихие троечники» Валерию Иванову – 70 лет-1

Валерий Кириллович уроженец Могилевщины. Настоящая популярность к автору музыки пришла почти 40 лет назад после фильма «Тихие троечники». Его композицию «Ты, да я, да мы с тобой» напевал весть Союз. Полюбились также мелодии «Пахнет чабрец», «Раз да разок ...», «Играть, так играть». Как не раз признавался сам автор, вдохновение он черпает из национального фольклора.

# Культура # Музыкальное искусство # Юбилеи # Фотофакт

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