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Под одной обложкой – все факты. В Минске презентовали книгу о вековой истории комсомола

24 октября 2018 07:22
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Новости Беларуси. В ритме летящих лет. В столице презентовали уникальную книгу очерков об истории комсомола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под одной обложкой – все факты. В Минске презентовали книгу о вековой истории комсомола-1

Это еще один подарок к вековому юбилею самого массового молодежного движения. Под одной обложкой – вся история становления организации. Многие факты, фотографии и документы впервые придаются огласке. Среди авторов – ученые, историки, архивисты и ветераны комсомола. Идея собрать все события этого векового периода возникла еще 15 лет назад.

Под одной обложкой – все факты. В Минске презентовали книгу о вековой истории комсомола-3

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Такое издание, где прослежена история молодежного движения не за сто лет, а более чем за сто лет. От предпосылок, от первых ячеек, групп, кружков – еще нелегальных – до последних свершений Белорусского республиканского союза молодежи, аспектов нашей суверенной молодежной политики. Такое издание выходит впервые. Тем более в таком объеме и с использованием такого материала.

К 2020 году планируют издать еще одну книгу. Она будет посвящена уже 100-летию комсомола Беларуси.

# 100 лет ВЛКСМ # Вадим Гигин

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