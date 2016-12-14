Почему Франческо Пио Галассо не проронил ни слова перед выступлением: VII Рождественский оперный форум

Новости Беларуси. Поклонники оперы ждали этого события целый год.

В Большом театре стартовал уже VII Рождественский форум.

Это своего рода фестиваль премьерных спектаклей с участием мировых звезд. Завершится праздник классики в следующий вторник – 20 декабря – грандиозным гала-концертом. Ну, а начался он 14 декабря легендарной драмой испанских страстей — «Кармен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целый год этого ждали не только ценители искусства, но и он. «Узбекскому соловью» сегодня 35! Рамиз Усманов уже народный родной страны и золотой – нашей: на самом первом Рождественском конкурсе вокалистов (он, к слову, предшествует форуму) тенор из Ташкента забрал гран-при.

Рамиз Усманов, народный артист Узбекистана:

Уже второй раз я здесь встречаю День Рождения именно в Минске. Уже как родной город стал. Я когда пою эту партию, именно вспоминаю Минск, потому что когда я в конкурсе пел, без обсуждений прошел во второй тур.

Одиннадцатый ребенок в семье. Его судьбу предопределил рубаб, подаренный отцом, а затем как по струнке: сперва музучилище, затем консерватория и академический вокал. После триумфа в Минске уже корифей Рамиз Усманов в Большом частый гость.

Его неповторимый тембр с широким диапазоном белорусский зритель мог оценить в «Травиате» Джузеппе Верди.

На сей раз гость исполнит сразу несколько популярных арий.

А вот тенор итальянский – Франческо Пио Галассо – у нас впервые.

Ученику Монсеррат Кабалье искусствоведы прочат титул короля оперной сцены, этакого Лучано Паваротти XXI века. Сам же певец держит интригу: до начала «Кармен» он так и не проронит ни слова. Дескать, слушайте Хозе. В эти же минуты на сцене Большого с ним наши не требующие представления Оксана Волкова, Анастасия Москвина и Владимир Громов.

За дирижерским пультом – испанец Даниэль Монтане.

По взмаху палочки маэстро белорусская «Кармен» уже умирала. К тому же под его руководством прошло несколько конкурсов вокалистов.

Даниэль Монтане, дирижер (Испания):

В прошлый раз мы тоже делали «Кармен». Я был поражен Оксаной Волковой, ее способностями и игрой. Да и баритон Эскамильо хорош! У нас была одна рояльная репетиция и одна для певцов с оркестром. Все талантливы, очень гибкие. Работать было комфортно. Думаю, вы оцените.

И, кстати, 14 декабря стало известно: именно легендарной испанской драмой теперь ежегодно будет стартовать Рождественский форум.

Ведь в далеком в 1933 Кармен и начиналась история самого Большого.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это престиж, это авторитет, это признание. На первый мы приглашали Латвию, на второй – Москву, приглашали Софию. Одессу впервые.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

От Канады и США до Южной Кореи и Узбекистана – на VII Рождественский форум съехались гости сразу из 30 стран. И помимо терпкой и страстной «Кармен», увидим еще «Макбет», где жажда власти, дворцовые интриги; раскинем партию с «Пиковой дамой», сыграем «Свадьбу Фигаро» и насладимся настоящей сказкой, где поцелуем принц разбудит спящую любовь в «Турандот».

Ну а завершится Рождественский праздник оперы 20 декабря, во вторник, грандиозным гала-концертом.

На сцене – только любимые арии и необычные дуэты.