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В книжной коллекции Национальной библиотеки появилась книга Калевала – финские стихи и песни

11 декабря 2015 08:52
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Калевала – это национальный эпос Финляндии, который состоит из корело – финских стихотворений и песен. Первый сборник вышел в 1835 году. В  этом – эпосу исполянется 180 лет. Прочесть его теперь можно и на белорусском языке. Он уже есть в книжной коллекции Национальной библиотеки.   

В книге  нет основного сюжета, который бы связывал между собой все  50 песен. Кстати, в Карелии и Финляндии местные жители каждый год 28 февраля устраивают «Калевальский карнавал» в форме уличного костюмированного шествия и театрализованных представлений по сюжету эпоса.

Перевод на белорусский язык занял 2,5 года. И что важно отметить, переводилась книга не с других языков,  а оргинала  - с финского. Как отмечают специалисты, работа мастера сохранила и передала все тонкости корело – финского эпоса.

Финский народный эпос отразили в своих полотнах  и русские художниики. Каждый живописец выбрал определенный миф, историю, персонаж или тему.  

# Культура # Фотофакт # Книги # Дмитрий Колос # Харри Мяки - Рейникка # Яков Лопатко

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