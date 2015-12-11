В книжной коллекции Национальной библиотеки появилась книга Калевала – финские стихи и песни

Калевала – это национальный эпос Финляндии, который состоит из корело – финских стихотворений и песен. Первый сборник вышел в 1835 году. В этом – эпосу исполянется 180 лет. Прочесть его теперь можно и на белорусском языке. Он уже есть в книжной коллекции Национальной библиотеки.

В книге нет основного сюжета, который бы связывал между собой все 50 песен. Кстати, в Карелии и Финляндии местные жители каждый год 28 февраля устраивают «Калевальский карнавал» в форме уличного костюмированного шествия и театрализованных представлений по сюжету эпоса.

Перевод на белорусский язык занял 2,5 года. И что важно отметить, переводилась книга не с других языков, а оргинала - с финского. Как отмечают специалисты, работа мастера сохранила и передала все тонкости корело – финского эпоса.

Финский народный эпос отразили в своих полотнах и русские художниики. Каждый живописец выбрал определенный миф, историю, персонаж или тему.