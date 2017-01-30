Беларусь прощается с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем

Новости Беларуси. 30 января в Минске простятся с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем. Гражданская панихида состоится в Белгосфилармонии в 11 утра.

Напомним, его не стало в ночь на 28 января. В последние годы артист тяжело болел и стойко боролся со своим недугом, не теряя надежды на выздоровление. Он продолжал выходить на сцену, общаться с прессой и принимал участие в музыкальных проектах. Александр Тихинович ушел из жизни на 65-м году.

30 января в 20.15 на телеканале СТВ смотрите программу, посвященную памяти народного артиста Беларуси, «Жизнь – прекрасный миг». Весь коллектив телекомпании «Столичное телевидение», с которой долгие годы сотрудничал Александр Григорьевич Тиханович, выражает соболезнования родным и близким артиста, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.