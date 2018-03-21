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Александр Лукашенко рассказал, какую музыку слушает в автомобиле

21 марта 2018 06:23
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Новости Беларуси. Представители творческих профессий играют важную роль в жизни страны. Такое мнение Александр Лукашенко высказал во время посещения Белорусского государственного молодежного театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер в неформальной обстановке пообщался с представителями творческой молодежи. Юноши и девушки воспользовались уникальной возможностью задать волнующие вопросы лично главе государства. На встрече обсуждали в том числе глобальные вопросы политики и безопасности. Коснулись и более личных тем: ребят интересовало, например, какую музыку слушает Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я музыку могу слушать, когда я сам за рулем, а это почти через день бывает – на тренировку еду или еще куда-то. Я включаю музыку, но, в основном, мне передают диски. Идея такая в Год малой родины.

Отдельным композиторам, артистам я говорю: «Сделайте альбом. 12-15 композиций, хороших песен. Напишите музыку, аранжировку, стихи хорошие». И они начинают передавать мне диски. 30-35 минут в автомобиле, я ставлю эти диски и начинаю прослушивать. Поэтому я такую душевную музыку, где можно отойти душой, слушаю. Есть и хорошая классика, которая хорошо исполняется. И я с удовольствием послушаю.

Александр Лукашенко рассказал, какую музыку слушает в автомобиле-1

Участник встречи:
Александр Григорьевич, я сам гитарист...

Александр Лукашенко:
Это моя страсть. Я когда-то так хотел научиться играть на гитаре. И попробовал. Но у меня слабее получилось, чем на баяне. До сих пор у меня стоит в углу гитара, хорошая. Я иногда ее достану и думаю: «Нет». Если бы меня кто-то научил тогда, я бы играл на гитаре.

Участник встречи:
Если вы позволите, Александр Григорьевич, то через вашу пресс-службу я был бы рад передать свой диск, в своем исполнении на классической гитаре: от классики до фламенко.

Александр Лукашенко:
Я обещаю – послушаю.

Президент призвал молодых представителей творческих профессий не сворачивать на дорогу легкой славы и бездумного подражания. В цене всегда классическое искусство, которое можно и нужно сделать доступным и понятным для широкой общественности.

# Культура # Фотофакт # Одаренная молодежь

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