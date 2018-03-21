Александр Лукашенко рассказал, какую музыку слушает в автомобиле

Новости Беларуси. Представители творческих профессий играют важную роль в жизни страны. Такое мнение Александр Лукашенко высказал во время посещения Белорусского государственного молодежного театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер в неформальной обстановке пообщался с представителями творческой молодежи. Юноши и девушки воспользовались уникальной возможностью задать волнующие вопросы лично главе государства. На встрече обсуждали в том числе глобальные вопросы политики и безопасности. Коснулись и более личных тем: ребят интересовало, например, какую музыку слушает Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я музыку могу слушать, когда я сам за рулем, а это почти через день бывает – на тренировку еду или еще куда-то. Я включаю музыку, но, в основном, мне передают диски. Идея такая в Год малой родины.

Отдельным композиторам, артистам я говорю: «Сделайте альбом. 12-15 композиций, хороших песен. Напишите музыку, аранжировку, стихи хорошие». И они начинают передавать мне диски. 30-35 минут в автомобиле, я ставлю эти диски и начинаю прослушивать. Поэтому я такую душевную музыку, где можно отойти душой, слушаю. Есть и хорошая классика, которая хорошо исполняется. И я с удовольствием послушаю.