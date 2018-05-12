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Финал конкурса «Евровидение-2018». Имя победителя назовут в ночь на 13 мая

12 мая 2018 12:04
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Новости мира. Победителя «Евровидения-2018» назовут сегодня ближе к полуночи в Лиссабоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал конкурса «Евровидение-2018». Имя победителя назовут в ночь на 13 мая-1

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»

На сцену выйдут представители 26 стран. Действо пройдет в «Алтис Арене», вмещающей 20 тысяч зрителей. Представитель Беларуси Alekseev, к сожалению, остался вне финала.

Финал конкурса «Евровидение-2018». Имя победителя назовут в ночь на 13 мая-4

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Однако всегда есть за кого поболеть. Например, можно пожелать успеха норвежцу белорусского происхождения Александру Рыбаку и принять участие в зрительском голосовании вместе с многомиллионной международной аудиторией поклонников конкурса. 

# Евровидение 2018 # Культура # Александр Рыбак # Фотофакт

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