Финал конкурса «Евровидение-2018». Имя победителя назовут в ночь на 13 мая

Новости мира. Победителя «Евровидения-2018» назовут сегодня ближе к полуночи в Лиссабоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Победителя «Евровидения-2018» назовут сегодня ближе к полуночи в Лиссабоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»
На сцену выйдут представители 26 стран. Действо пройдет в «Алтис Арене», вмещающей 20 тысяч зрителей. Представитель Беларуси Alekseev, к сожалению, остался вне финала.
Александр Рыбак в Беларуси. 32 фотографии с Родины
Однако всегда есть за кого поболеть. Например, можно пожелать успеха норвежцу белорусского происхождения Александру Рыбаку и принять участие в зрительском голосовании вместе с многомиллионной международной аудиторией поклонников конкурса.