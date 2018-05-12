Финал конкурса «Евровидение-2018». Имя победителя назовут в ночь на 13 мая

Новости мира. Победителя «Евровидения-2018» назовут сегодня ближе к полуночи в Лиссабоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018» На сцену выйдут представители 26 стран. Действо пройдет в «Алтис Арене», вмещающей 20 тысяч зрителей. Представитель Беларуси Alekseev, к сожалению, остался вне финала.