Пианист Юрий Розум: «В школе при Московской консерватории я был одним из самых ленивых»

Юрий Розум, пианист, народный артист Российской Федерации, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Теперь самый важный вопрос, наверное, для тех родителей, которые смотрят сейчас на Вас и у которых есть маленькие дети.

Как рассмотреть, где настоящий талант и как не переоценить свою влюблённость в собственного ребёнка?

Видеть в нём гения, а это, на самом деле, обычные склонности к музыке.

Юрий Розум, пианист, народный артист Российской Федерации, президент Международного благотворительного фонда Юрия Розума:

Сколько ребят, столько и случаев. Нет одного рецепта. Есть, конечно, определённые показатели, которые необходимы для того, чтобы человек стал музыкантом, профессиональным музыкантом.

Это – особый слух, особое чувство ритма, особая музыкальная память, восприятие музыки, как речи, то есть, не просто набор звуков или приятных мелодий, а умение мыслить музыкальными образами, умение разговаривать музыкальными интонациями.

Это сразу не проявляется, но какие-то показатели есть, такие, как слух, как музыкальная память. Это сразу появляется. И тоже очень много случаев, когда ребёнок хочет заниматься, талантливый, и когда талантливый ребёнок не хочет заниматься, лениться, потому что ему всё интересно.

То есть, нет никакого правила, никаких признаков?

Юрий Розум:

Ну, Моцарта, конечно, сразу, наверное, было видно, и признаки были. Но не у всех так. У многих постепенно проявляется вот это дарование, это влечение.

Да я сам, чего греха таить, в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории – школа для уже профессионалов практически – с первого класса я был один из самых ленивых.

Поэтому я так уверенно и говорю, что не сразу ты можешь почувствовать в себе зерно и возможность стать профессионалом.