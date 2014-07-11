Певица Галина Шишкова: Поеду отдыхать с сыном. Путевку судорожно выбирала в последний момент!

Галина Шишкова - беларусская поп-певица. Известно, что Галина из семьи военного, родилась в Выборге, жила в Германии, а в Минск приехала уже из Гродно. Сначала выступала на различных международных эстрадных конкурсах с песнями на беларусском языке, была приглашена Михаилом Финбергом в оркестр, где проработала солисткой около трех лет. Была солисткой театра-студии Тихановича и Поплавской, солисткой Президентского оркестра Республики Беларусь. После знакомства с продюсером Егором Хрусталёвым начала самостоятельную карьеру.

Хотелось бы несколько отойти от сцены… Сейчас лето. Не смотря на то, что все артисты - «трудовые пчелки» : они работают круглые сутки, круглый год, летом хочется куда-то и «рвануть». Думали об отдыхе?

Галина Шишкова:

Я бы сказала, что не хочется, а уже слишком сильно хочется! Я в судороге вчера искала путевки, выбирала, куда мне поехать… Мне все говорили: «Где ты была раньше? Почему ты не опомнилась? Уже и билетов на самолеты нет!», но я все же надеюсь отдохнуть с сыном.

А как с местом, которое ты выбираешь для отдыха: ты выбираешь сама, или же по рекомендации сына?

Галина Шишкова:

Нет, я все выбираю сама, и все зависит от того, какое у меня настроение и куда мне хочется поехать… Если весной я думала о том, что вот, хорошо бы с сыном забронировать себе где-нибудь какой-нибудь симпатичный домик, и мы там будем жить, отдыхать, готовить… То сейчас хочется просто отеля и другого отдыха.

В этом плане хорошо путешествовать по Беларуси. Насколько нам известно, есть за тобой такой «грешок» - любите вместе с сыном «поколесить» по Беларуси… Где вам уже удалось побывать и чем так привлекают белорусские места?

Галина Шишкова:

Беларусь - она безумно красивая, природа изумительная… Каждый раз, приезжая в какие-то новые места и не перестаю удивляться богатству и красоте нашей природы. Вот, если бы у нас еще море было бы - это был бы шик! Мы много где ездим, много, где бываем.

Но есть место, которое оставило след и запомнилось?

Галина Шишкова:

Все зависит от того, какое яркое было у нас времяпрепровождение. Какие у нас после этого эмоции.

Что касается творчества: существуют, наверное, сейчас «горячие деньки»?

Галина Шишкова:

В этом году в творчестве пришлось тоже работать в довольно-таки «горячем» режиме, потому что в следующем году 20-летие моей концертной деятельности.

Казалось бы… Так недавно все начиналось!

Галина Шишкова:

Да. Поэтому нужно очень хорошо подготовиться. За эти полгода я написала три новых песни. И планирую еще пять.

Так это уже целый альбом!

Галина Шишкова:

Надо! Надо! Концерт должен быть интересный, поэтому нужно работать.

20 лет - это срок на сцене очень большой. Попасть можно, а задержаться трудно. В Вашем случае получилось, что Вы не планировали, а задержались… За это время что-то произошло в музыке: какие-то вкусы, другие песни…

Галина Шишкова:

Я меняюсь каждый год, и что самое интересное: у меня записаны три новых песни - они все разноплановые. Первая песня называется «Душа». Нравится ее слушать, размышлять, что-то представлять, о чем-то думать. А вторая песня «Обними меня» - диско-песня. Мне все говорят: «Ой, ну что это такое!». А я отвечаю: «Ребят, вы еще не видели, как в клубах танцуют под нее!». Третья песня - разновозрастная, можно так сказать... Даже дочка моей подруги, ей 13 лет, когда мы ехали в машине сказала: «Ну, включи! Я никогда не думала, что мне эта песня будет настолько нравиться! Боже мой!». Я говорю: «Ты неправду говоришь!». Она: «Правду!».

Казалось бы, что люди, которые уже очень долго на сцене, они уже могут расслабиться: не следить за связками, не делать какие-то упражнения, не держать себя в каком-то тонусе… Либо это миф. Приходится!

Галина Шишкова:

Это миф! Голос... Ой, сказала вот, и поперхнулась! Голос - это Божий дар! Вообще, талант - это Божий дар. Поэтому голос либо есть, либо его нет. Конечно, его можно развивать. Я не пела две-три октавы, когда мне было лет 15. Потом, когда стала работать над собой и развивать свои вокальные данные - диапазон расширился. Может, он всегда был, я просто об этом не знала. Если голоса нет, тут уже ничего не сделаешь. В голосе важен еще и тембр. Не всегда можно иметь огромный диапазон, а можно иметь просто приятный тембр, который будет приятно слушать. А если у тебя тембр неприятный, но большой диапазон, то какие ты ноты не бери, хоть кричи - не кричи… Ничего не будет. В любом случае, я по радио переключу эту песню и не буду ее слушать никогда, потому что это раздражает мою психику. Голос есть всегда у профессионального артиста: это же связки, мышцы - они постоянно в работе. Мы постоянно говорим, говорим, говорим… Голос тренируется. Особых усилий тут не надо!