11 июля на «Славянском Базаре в Витебске» - День Союзного государства Беларуси и России

Новости Беларуси. 11 июля на творческом форуме «Славянский Базар в Витебске» - День Союзного государства. Он посвящен двум знаменательным датам - 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию Великой Победы, которое будет праздноваться в 2015 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт торжествам в городе на Двине дали утром на площади Победы. К вечному огню представители Парламентского собрания Союза Беларуси и России и ветераны возложили цветы в честь тех, кто воевал за Победу и мирное будущее.

Иван Бамбиза, заместитель Государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства России и Республики Беларусь:

Союзное государство, участвуя в «Славянском базаре», в том числе и своей долей финансирования представляет свою концертную программу, которая посвящена 70-летию освобождения Беларуси. Мы приняли решение, что на фоне и коммерческого, и широкого культурного мероприятия, которым является «Славянский базар», необходимо еще внести сюда и толику патриотизма. Потому что для нас – это святые дни, святые праздники.

Вечером поздравлять гостей и участников базара на сцену летнего амфитеатра выйдут известные белорусские и российские артисты: Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, белорусские «Песняры», танцевальный ансамбль «Хорошки» и другие популярные исполнители.

Не придется скучать гостям «Славянского база» и после полуночи. В музее-усадьбе Репина их ждет ночной показ спектакля «Макбет». Действо, описанное Шекспиром в его знаменитой трагедии, развернется на берегу Западной Двины.