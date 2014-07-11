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Белорус Артур Михайлов выступит под №14 на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014»

11 июля 2014 08:24
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Новости Беларуси. Фестиваль нон-стоп!. Сегодня ночью в столице «Славянского базара» состоялась жеребьевка 23-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определить порядковый номер, под которым предстоит выступить уже сегодня, 11 июля вечером в полуфинале, организаторы предложили с помощью чемоданов. И это неудивительно. Ведь местом встречи стал импровизированный ночной вокзал. 

Таким образом,  нашу страну на конкурсе представит 23-летний Артур Михайлов. Он, к слову, из своего чемодана достал 14-й номер. Как уверяет сам, не  число помогает победить, а сила духа и, безусловно, талант.

Кому как не Артуру говорить об этом, ведь к выступлению его готовил Петр Елфимов, который 10 лет назад стал обладателем гран-при этого конкурса.

Артур Михайлов, участник XIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2014» (Беларусь):
Конкурсанты все достойные ребята. При этом они очень хорошие, позитивные, добрые. Мы уже успели подружиться все. Конечно, полуфинал расставит какие-то свои приоритеты.

Первым на сцену сегодня выйдет представитель Мексики Родриго де ла Кадена. Стоит отметить, что эта страна впервые принимает участие в «Славянском базаре». Но станет ли счастливой такая магия чисел для мексиканца, узнаем совсем скоро.

# Культура # Славянский базар в Витебске-2014 # Артур Михайлов

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