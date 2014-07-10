Именная звезда Надежды Бабкиной зажглась на Аллее звезд «Славянского базара в Витебске»

Новости Беларуси. «Славянский базар» вот-вот торжественно стартует в Витебске. Сегодняшний день насыщен событиями. Так, на Аллее звезд зажглась именная звезда Надежды Бабкиной. Народная артистка России стала лауреатом традиционной фестивальной награды «Через искусство к миру и взаимопониманию».

Персональная звезда Надежды Бабкиной 10-я на фестивальной Аллее. В предыдущие годы здесь открывались звезды льву Лещенко, Эдите Пьехе, Надежде Пахмутовой и другим.

Певица призналась десяткам собравшихся журналистов, что растрогана до слез, ведь именно витебский форум стал трамплином в карьере певицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Бабкина, народная артистка России:

Разные какие-то такие чувства: и радость, и какие-то сентиментальные. Но все очень круто. Меня заставить заплакать практически невозможно. Сказать, что это очень романтично. На «Славянском базаре» после моего выхода на сцену это было удивительно. Я никогда не забуду, это была авантюра, но я стала популярной навсегда. И именно на «Славянском базаре». И поэтому сегодня на «Славянском базаре» произошел для меня шоковый момент в жизни. Я еще никак не могу садаптироваться.