Певец Шир о новом клипе: «Являюсь рассказчиком истории любви, которая длилась долго»

Новости Беларуси. Лето, драйв, жара! В знойный полдень мы прогулялись улочками любимого города и побеседовали о творчестве с белорусским исполнителем Широм, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Анна Сушкова, корреспондент:

Шир, я знаю, тут место необычное,­ здесь снимался твой новый клип?

Шир, артист, шоумен:

Один из клипов, он неновый, уже премьера клипа была. Песня называется «Малая». Анна Сушкова:

О чем эта песня для тебя? Шир:

Для меня о любви, я даже не задумывался. О человеке, которого я встретил в своей жизни, которая рядом со мной по жизни. Некоторые говорят: почему так грубо – малая. Для меня это не совсем грубое слово, я использовал его в песне с любовью, с нежностью. Анна Сушкова:

Этот теплый сезон стал очень плодотворным. Что еще появилось нового? Какие еще песни, треки, клипы? Шир:

Сейчас появилась новая песня летняя, стопроцентный хит. Называется «Поцелуй». Хотелось держать это летнее настроение, держать именно то чувство, которое присутствует во мне, чтобы продолжать с таким же драйвом. Не забывать чувство после малой, наслаждение первым поцелуем. Чувство хотения, жадности. Слава богу, у меня есть рядом человек, который меня вдохновляет на все это, не дает расслабиться. Если про клип говорить, то я являюсь рассказчиком истории любви, которая длилась на протяжении долгого времени. Где из периода в период отношения становились только крепче.

Анна Сушкова:

Собственная история в основу легла? Шир:

Да. Это собственная история, все на реальных событиях. Еще так совпало, что мой младший брат женился. Они сняли минутный ролик love story. Мы все вместе смотрели, сидели вместе, посмотрели с супругой друг на друга, поняли, что мы думаем об одном и том же. Что эта love story подходит именно под эту песню, которая называется «Поцелуй». Так что чувства в этом видео самые настоящие. Клип мгновенно улетел в Ашхабад, где родные высоко оценили новую песню. Анна Сушкова:

А кроме клипов есть много мероприятий этим летом, в которых, наверное, предстоит поучаствовать? Шир:

Да, театральный сезон уже закрыт. Я работаю в Театре эстрады. Но наш концертный сезон еще продолжается, мы продолжаем гастролировать по стране. Достаточно проектов, в которых я участвую, которые надо закрывать. Немного осталось на август, уже в августе сможем расслабиться и отдохнуть. Анна Сушкова:

Я слышала, что есть какой-то совместный проект с СТВ, в котором участвуете.

Шир:

Фестиваль под названием «Бацькава булка». Я знаю, что мы поедем на этот фестиваль, там будет очень много булок, а кушать я люблю. К слову, попробовал себя Шир этим летом и в новом амплуа. Анна Сушкова:

Насколько я знаю, недавно довелось поучаствовать и в съемках фильма. Что это за фильм? Какая роль? Шир:

Досталась роль наемника, боевика. Я бы не сказал, что я полноценный герой-злодей, там небольшой эпизод, где мы взорвали маршрутку, сидели на квартире, где нас вычислили, где меня убивают. Фильм называется «Уровень угрозы». Возможно, это рабочее название, я знаю, что еще не все серии отсняты. Снимает российский режиссер Янковский. Так что от любви до дерзкого преступления ­Шир умеет удивлять своих друзей, родственников и многочисленных поклонников. А еще ­ всегда заряжает отличным настроением.