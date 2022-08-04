Певец Шир о новом клипе: «Являюсь рассказчиком истории любви, которая длилась долго»
Новости Беларуси. Лето, драйв, жара! В знойный полдень мы прогулялись улочками любимого города и побеседовали о творчестве с белорусским исполнителем Широм, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Анна Сушкова, корреспондент:
Шир, я знаю, тут место необычное, здесь снимался твой новый клип?
Шир, артист, шоумен:
Один из клипов, он неновый, уже премьера клипа была. Песня называется «Малая».
Анна Сушкова:
О чем эта песня для тебя?
Шир:
Для меня о любви, я даже не задумывался. О человеке, которого я встретил в своей жизни, которая рядом со мной по жизни. Некоторые говорят: почему так грубо – малая. Для меня это не совсем грубое слово, я использовал его в песне с любовью, с нежностью.
Анна Сушкова:
Этот теплый сезон стал очень плодотворным. Что еще появилось нового? Какие еще песни, треки, клипы?
Шир:
Сейчас появилась новая песня летняя, стопроцентный хит. Называется «Поцелуй». Хотелось держать это летнее настроение, держать именно то чувство, которое присутствует во мне, чтобы продолжать с таким же драйвом. Не забывать чувство после малой, наслаждение первым поцелуем. Чувство хотения, жадности. Слава богу, у меня есть рядом человек, который меня вдохновляет на все это, не дает расслабиться. Если про клип говорить, то я являюсь рассказчиком истории любви, которая длилась на протяжении долгого времени. Где из периода в период отношения становились только крепче.
Анна Сушкова:
Собственная история в основу легла?
Шир:
Да. Это собственная история, все на реальных событиях. Еще так совпало, что мой младший брат женился. Они сняли минутный ролик love story. Мы все вместе смотрели, сидели вместе, посмотрели с супругой друг на друга, поняли, что мы думаем об одном и том же. Что эта love story подходит именно под эту песню, которая называется «Поцелуй».
Так что чувства в этом видео самые настоящие. Клип мгновенно улетел в Ашхабад, где родные высоко оценили новую песню.
Анна Сушкова:
А кроме клипов есть много мероприятий этим летом, в которых, наверное, предстоит поучаствовать?
Шир:
Да, театральный сезон уже закрыт. Я работаю в Театре эстрады. Но наш концертный сезон еще продолжается, мы продолжаем гастролировать по стране. Достаточно проектов, в которых я участвую, которые надо закрывать. Немного осталось на август, уже в августе сможем расслабиться и отдохнуть.
Анна Сушкова:
Я слышала, что есть какой-то совместный проект с СТВ, в котором участвуете.
Шир:
Фестиваль под названием «Бацькава булка». Я знаю, что мы поедем на этот фестиваль, там будет очень много булок, а кушать я люблю.
К слову, попробовал себя Шир этим летом и в новом амплуа.
Анна Сушкова:
Насколько я знаю, недавно довелось поучаствовать и в съемках фильма. Что это за фильм? Какая роль?
Шир:
Досталась роль наемника, боевика. Я бы не сказал, что я полноценный герой-злодей, там небольшой эпизод, где мы взорвали маршрутку, сидели на квартире, где нас вычислили, где меня убивают. Фильм называется «Уровень угрозы». Возможно, это рабочее название, я знаю, что еще не все серии отсняты. Снимает российский режиссер Янковский.
Так что от любви до дерзкого преступления Шир умеет удивлять своих друзей, родственников и многочисленных поклонников. А еще всегда заряжает отличным настроением.
Шир:
Хочу пожелать каждому из вас: слушайте мои треки, отдыхайте в Беларуси. На самом деле у нас очень много красивых мест. Я сам недавно вернулся, мне сделали небольшой подарок друзья, два дня отдыха, хорошего сна – это Браславские озера. Это не реклама, я реально отдыхал и наслаждался. Таких мест в Беларуси очень много. Отдыхайте у нас, наслаждайтесь летом. А лето белорусское – самое классное.