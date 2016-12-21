Песни, стихи и фееричные постановки: телеканал СТВ 31 декабря представит шоу «12 чудес в новогоднюю ночь»

Новости Беларуси. 12 чудес в самую бессонную ночь в году готовит наш телеканал для своих зрителей. На СТВ продолжаются съемки новогоднего шоу.

Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко с внуком, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, Анастасия Москвина и многие-многие другие. Только яркие образы и фееричные постановки. Будут даже стихи, прочитанные руками. Такой вот «Голубой огонек» на СТВ. А за чудесами будем наблюдать вместе с аграриями, врачами, спасателями и пилотами – последние, к слову, сразу с корабля на бал.

Те самые «12 чудес в новогоднюю ночь» смотрите на СТВ 31 декабря в 22.45.