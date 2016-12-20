В Слуцке прошёл первый фестиваль детских спектаклей «Сто одна кукла»

Новости Беларуси. О безопасности – творчески. Первый фестиваль детских спектаклей «Сто одна кукла» прошёл на Минщине. Инициатор творческого торжества – Минское областное управление МЧС.

На фестиваль в Слуцк свои постановки привезли кукольные театры из семи районов области, в том числе образцовые.

Сказочные персонажи в увлекательной форме рассказывали о жизненноважных правилах безопасности. Более трех сотен юных зрителей не только наблюдали за действием, но принимали активное участие в конкурсах и отвечали на вопросы о безопасност, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Алешевич, руководитель народного театра «Путешественник» (Воложинский район):

Как донести детям эту проблему, наверное, лучше через игру и через куклы.

Раиса Войцеховская, директор Минского областного центра народного творчества:

Мероприятие очень нас радует. В канун Нового года, в канун больших рождественских каникул, конечно же, безопастность детей – это самое необходимое. То, что нужно и родителям. Мы все должны заботиться о безопвасности наших детей внуков.

Валерий Войцехович, начальник Центра пропаганды и обучения при Минском областном управлении МЧС:

Фестиваль прошёл на достаточно высоком уровне. Планируем в будущем сделать этот фестиваль традиционным. Надеюсь, что благодаря вот этой работе наши детки, наше подрастающее поколение будут уверенно себя чувствовать в любой черезвычайной ситуации.