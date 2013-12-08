Первый в стране музей ниток открыли в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно открыли первый в стране музей ниток. Там можно проследить всю историю нитко-прядильного производства – от первых известных человечеству нитей из сухожилий животных, до прядильных станков середины прошлого века. Организаторы собрали уникальную коллекцию старинных веретён, прялок, швейных машин, причём все экспонаты в рабочем состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хранительница музея Алла Минаева о своих экспонатах может рассказывать часами. Именно благодаря ей в Гродно удалось собрать уникальную коллекцию: от первых иголок и ниток, сделанных из сухожилий животных, до механических ткацких станков середины прошлого века. Идея увековечить труд прях и швей быстро нашла отклик у жителей.

Алла Минаева, заведующая музеем:

Мы стали обращаться ко всем работникам, ко всем ветеранам с просьбой передавать предметы, которые имели бы музейное значение. Люди с удовольствием откликнулись и приносили, то, что когда-то было изготовлено руками их бабушек, мам, свекровий. То что хранилось в семейных сохранениях.

По замыслу создателей музей, в первую очередь, должен привлекать молодёжь. Поэтому к оформлению залов подошли креативно. Здесь можно не только посмотреть экспонаты, но и попробовать самому поработать на старинных станках и прялках. Надежда Курило на прядильно-ниточном предприятии трудится уже три года. Но то, что вручную делать нить так тяжело даже не представляла.

Надежда Курило, работница прядильно-ниточного предприятия:

Хотелось сказать большое спасибо нашим бабушкам, которые смогли освоить такую тяжёлую для меня, сложную науку. Благодаря сегодняшним технологиям мы успеваем многое, а они успевали многое благодаря таким инструментам, с которыми сейчас мне очень сложно справиться.

О мастерстве наших предков можно судить вот по этому мотку льняной пряжи. Нитка сделана вручную, она тонкая, чистая, а её толщина одинаковая на протяжении всей длинны. И это уровень современных технологий.

Для ветеранов производства музей ниток - возможность вспомнить с чего начиналась промышленная пряжа в регионе. Леокадия Минько на предприятии с первых дней. Тогда, говорит, в Гродно приезжали тысячи девушек со всей Беларуси. Именно в конце 60-х областной центр стали называть городом невест и он составил достойную конкуренцию российскому Иваново.

Леокадия Минько, работница прядильно-ниточного предприятия:

Вот это часть станка, на котором я начинала работать. Отработала я на нём лет 12, потом пошла новая технология. Предприятие было большое, работало тысяч пять людей.

Есть в музее ниток даже экспонаты, связанные с космосом. Вот этот платок работницам предприятия подарила Валентина Терешкова.

Алла Минаева, заведующая музеем:

Две наших женщины представляли Беларусь на всесоюзном совещании в Москве 100 лучших женщин Союза. Перед ними выступала Валентина Николаевна Терешкова и каждой из участниц подарила вот этот платочек.

Сегодня музей ниток занимает две комнаты, но это далеко не предел, уверяют организаторы. Уникальные вещи, связанные с историей пряжи и шитья, продолжают приносить простые гродненцы. В планах - расширение экспозиции, и организация экскурсий не только для горожан, но и туристов.