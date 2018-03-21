Первое издание датируется 1969 годом. Коллекцию книг о трагедии в Хатыни представили в книжной палате Беларуси

Новости Беларуси. История большой боли одной маленькой белорусской деревни отражена в сотне изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальной книжной палате Беларуси в преддверии 75-й годовщины хатынской трагедии представили уникальную коллекцию книг, брошюр, открыток и даже путеводителей, изданных в Беларуси и посвященных печальным событиям Хатыни. Самое первое из них датировано 1969 годом.

Юлия Якимченко, ведущий редактор отдела аналитической обработки книжной палаты Беларуси:

Первое издание, связанное с Хатынью – вот эта небольшая брошюрка, изданная в 1969 году, скромная достаточно, особенно если сравнить с последним изданием. Оно уже другое.