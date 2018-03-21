Прямой эфир

Первое издание датируется 1969 годом. Коллекцию книг о трагедии в Хатыни представили в книжной палате Беларуси

21 марта 2018 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История большой боли одной маленькой белорусской деревни отражена в сотне изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной книжной палате Беларуси в преддверии 75-й годовщины хатынской трагедии представили уникальную коллекцию книг, брошюр, открыток и даже путеводителей, изданных в Беларуси и посвященных печальным событиям Хатыни. Самое первое из них датировано 1969 годом.

Первое издание датируется 1969 годом. Коллекцию книг о трагедии в Хатыни представили в книжной палате Беларуси-1

Первое издание датируется 1969 годом. Коллекцию книг о трагедии в Хатыни представили в книжной палате Беларуси-3

Юлия Якимченко, ведущий редактор отдела аналитической обработки книжной палаты Беларуси:
Первое издание, связанное с Хатынью – вот эта небольшая брошюрка, изданная в 1969 году, скромная достаточно, особенно если сравнить с последним изданием. Оно уже другое.

Первое издание датируется 1969 годом. Коллекцию книг о трагедии в Хатыни представили в книжной палате Беларуси-6

Эти экземпляры, которые хранятся в книжной палате, позволяют проследить в какой-то мере эстетику и трансформацию отношения к теме Хатыни.

# Культура # Фотофакт # 75 лет трагедии Хатыни # Юлия Якимченко

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты должен идти к читателю». Как начинающему поэту найти свою аудиторию?
21 марта 2018 08:43

«Ты должен идти к читателю». Как начинающему поэту найти свою аудиторию?

«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве
21 марта 2018 07:49

«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве

Игорь Луцкий: Поскольку события, описываемые в киноленте, происходили на территории Минской области, мы сумели договориться, чтобы кинолента была показана на СТВ
21 марта 2018 07:43

Игорь Луцкий: Поскольку события, описываемые в киноленте, происходили на территории Минской области, мы сумели договориться, чтобы кинолента была показана на СТВ