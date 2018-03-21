«Ты должен идти к читателю». Как начинающему поэту найти свою аудиторию?

21 марта – Международный день поэзии.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – член ОО «Союз писателей Беларуси», лауреат Республиканской премии молодых поэтов – Анастасия Коротчикова и кандидат в члены ОО «Союз писателей Беларуси», лауреат Республиканской премии молодых поэтов – Валерия Исакович.

В каком жанре молодые поэты работают? Что нужно сделать начинающему поэту, чтобы его стихи читали? Что нужно для того, чтобы вступить в ОО «Союз писателей Беларуси»?

Подробности – в видеоматериале.