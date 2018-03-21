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«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве

21 марта 2018 07:49
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Новости Беларуси. 22 спектакля за семь дней. В Могилеве 21 марта стартует молодежный театральный форум «Март-Контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал коллективы из России, Беларуси, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии, Словакии и Германии. Первой на сцену выйдет труппа музыкально-драматического театра из Казахстана. Сыграют спектакль «Колодец» по повести Абиша Кекильбаева, которого называют казахским Хемингуэем.

«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве-1

«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве-3

Молодежный театральный форум «Март-Контакт» проходит в Могилеве уже в 13-й раз. Обладателя Гран-при фестиваля назовут 27 марта.

«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве-6

Ольга Семченко, куратор молодежного пресс-центра Международного театрального форума «Март-Контакт»:
Сёлетні фестываль «Март-Кантакт» адметны тым, што кожны спектакль яго праграмы па-свойму цікавы. Асабіста я рэкамендую схадзіць на кожны, таму што ў нас столькі унікальных удзельніках, столькі унікальных тэатраў. Вельмі шмат эксперыментаў у праграме.

«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве-9

# Культура # Театр # Фотофакт

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