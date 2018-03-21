«Кожны спектакль па-свойму цікавы». Молодёжный театральный форум «Март-Контакт» стартует в Могилёве

Новости Беларуси. 22 спектакля за семь дней. В Могилеве 21 марта стартует молодежный театральный форум «Март-Контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал коллективы из России, Беларуси, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии, Словакии и Германии. Первой на сцену выйдет труппа музыкально-драматического театра из Казахстана. Сыграют спектакль «Колодец» по повести Абиша Кекильбаева, которого называют казахским Хемингуэем.