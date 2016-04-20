Первая в жизни выставка: в Смолевичах проходит выставка картин маленьких художников

Новости Беларуси. В Смолевичах проходит выставка маленьких художников. Свои работы на суд зрителей представили воспитанники местной школы искусств. Самые маленькие еще ходят в детский сад. Сюжеты картин - это мир глазами начинающих творцов. Темы для своих работ юные художники подсмотрели в обычной жизни.

Для многих маленьких художников эта выставка стала первой в их жизни. Но детские картины вызвали небывалый ажиотаж. Посмотреть на работы идут родители, одноклассники художником, а также жители города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юлия Невейко, педагог смолевичской школы искусств:

Здесь разные работы на разные темы, выполненные разными материалами: и гуашью, и акварелью, ребята пробовали писать и пастелью. Я думаю, что не все ребята, которые ходят в подготовительное отделение художественной школы станут будущими художниками. Мы не ставим перед собой такую цель. Главное, на мой взгляд, открыть в них способность творить.