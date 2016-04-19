92-летняя белоруска покорила Минскую область своим литературным вкусом

Новости Беларуси. Лучшие ветеранские коллективы области встретились на сцене Дома культуры в Смолевичах.

Вокальные дуэты, отдельные исполнители, ансамбли народной песни и танца представили свои лучшие творческие номера. Около четырех сотен участников из 17 регионов Минской области боролись за право представить свой город или район на республиканском конкурсе.

Счастливый билет в финал получили два коллектива. Лучшими из лучших признали ансамбль народной песни пристоличной Ратомки и хореографический коллектив Солигорского района. Успех встретил также исполнителей из Борисова и Несвижа.

Ждут на большой сцене и одну из старейших конкурсанток, 92-летнюю читательницу из Столбцовского района, которая покорила присутствующих своим литературным вкусом и тягой к творчеству белорусских писателей.

Выступление лучших певцов, танцоров и музыкантов «золотого возраста» запланировано на первые дни мая. Гостей ждет столичный Дворец культуры ветеранов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.