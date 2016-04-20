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Дни культуры Израиля открываются 20 апреля в Беларуси

20 апреля 2016 06:36
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Новости Беларуси. Фотография, музыка, литература и театр. Дни культуры Израиля пройдут в Беларуси. Они откроются сегодня, 20 апреля, в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их программе более десятка мероприятий, которые охватят и регионы страны. Так, в Гродно зрители увидят фильм «Медузы» по одноимённой книге Этгара Керета, популярного израильского писателя. Жители Витебска смогут посетить фотовыставку Густаво Сагорского, а в Бресте покажут иллюстрации к детским книгам Лиоры Гроссман.

На большинство мероприятий вход свободный. Они будут проходить в течение месяца и завершатся 20-го мая.

Юлия Рачински-Спиваков, временный поверенный в делах Государства Израиль в Республике Беларусь:
Мы знаем, что очень большой интерес вызывает всё, что связано с Израилем, в связи с тем, что действительно культурные связи, межличностные контакты между Израилем и Беларусью достаточно велики. И, конечно же, мы направили наши мероприятия в основном на детскую аудиторию, на семьи молодые, поэтому мы очень хотели бы видеть их среди наших приглашённых.

# Культура # Беларусь-Израиль # Юлия Рачински-Спиваков

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