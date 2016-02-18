Работы Микеланджело высотой в шесть метров представят в Минске 18 февраля

Новости Беларуси. Виртуальный тур в эпоху Возрождения. Работы Микеланджело высотой в шесть метров покажут сегодня, 18 февраля, в одной из минских галерей-пространств. Знаменитые фрески Сикстинской капеллы, Давид, Сотворение Адама буквально оживают. А музыка из кантаты «Кармина Бурана» погружает посетителей в атмосферу эпохи Ренессанса.

Сергей Десятов, автор проекта:

Идея выставки родилась из личного посещения музеев Ватикана. Наша выставка – это некая авторская трактовка и мы воспринимаем это, по сути дела, как некий фильм, который снят по мотивам произведений Микеланджело, но только идет не перед зрителем, а вокруг зрителя.

Помимо Микеланджело, в экспозиции представлены работы Леонардо да Винчи и Рафаэля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.