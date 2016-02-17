Выставка гравюр из «Виленского альбома» проходит в музее Ваньковичей в Минске

Новости Беларуси. В музее Ваньковичей проходит выставка гравюр из знаменитого «Виленского альбома». Это издание стало своеобразным арт-проектом XIX века. Его составитель врач Ян Казимир Вильчинский на протяжении многих лет собирал пейзажи, архитектурные зарисовки города, окрестностей и портреты от лучших художников своего времени. Среди них и Иван Хруцкий.

В «Виленском альбоме», который объединяет практически четыре сотни литографий, представлены и портреты знаменитых белорусских деятелей культуры, таких как Станислав Манюшко и Евстафий Тышкевич (создатель первого публичного музея в Вильно), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Литва в Республике Беларусь:

Наше культурное сотрудничество очень интенсивное. Оно основывается на общем прошлом, на общих культурных ценностях. И сегодняшняя выставка «Виленского альбома» Яна Казимира Вильчинского это доказывает. Беларусь тоже очень много делает воссоздания нашего общего прошлого.