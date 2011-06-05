Парад блондинок в Минске: после парада на кабриолетах блондинок угостили десертами от итальянского шеф-повара, готовившего для Мадонны

В Международный день блондинок 31 мая блондинки прошлись по минским улицам. Готовились блондинки к мероприятию заранее. Организатор — Таня Калюжная — замаскированная под блондинку брюнетка

Таня Калюжная, организатор «Парада блондинок», брюнетка:

Изначально у нас проходил кастинг. Из всех соискательниц-блондинок мы выбирали главных блондинок парада. Главная задача на кастинге была придти в образе, который ты хочешь представлять на параде. Девочки, которые максимально хорошо себя представили, заинтересовали жюри, вошли в официальный состав парада.

На разных наших остановках — около Национальной библиотеки, гостиницы «Беларусь» — очень много блондинок подходило просто для того, чтобы поддержать нас.

Изначально мы не делали конкурс из нашего парада, мы делали просто парад. У нас есть 40 основных блондинок, которых мы готовили к параду. Все остальные могли присоединяться.

Хотя конкурса как такового и не было, его явно выиграла Инна Афанасьева, которая блистала в шикарном наряде, игриво преломляющем свет, и белоснежном цилиндре. Инна собрала вокруг себя тучи фотографов.

Ирина Хануник-Ромбальская, телеведущая:

Сегодня она, на мой взгляд, определенно входит в тройку. Симпатичные медсестрички - лучшие.

Виталий Воднев, корреспондент СТВ:

Сегодня чувствуется дух соперничества или единение блондинок?

Ирина Хануник-Ромбальская:

Конечно, единения. Тем не менее, я не преминула сказать, когда нагнулись Галя Шишкова и Саша Павлова, что корни у них — темные!

И это тенденция. Знаменитые на весь мир блондинки Мэрилин Монро, Бриджит Бордо, Катрин Венёв, Джейн Фонда, Мадонна, Памела Андерсон, да что там говорить — почти все — вовсе ими не являлись. А генетики утверждают, что натуральных блондинок вообще очень мало, и с каждым годом их становится все меньше и меньше, так как темные волосы — доминантный признак, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Катанием по городу блондинки не ограничились и отправились в ресторан, чтобы насладиться итальянскими десертами от шеф-повара Джузеппе.

Джузеппе Дзанотти, шеф-повар:

Работал в Париже, где удостоился чести готовить для самой Мадонны.

Виталий Воднев:

Это ежегодный проект?

Таня Калюжная:

Это первый выпуск проекта, но я уверена, что он станет ежегодным. Это первый пилотный выпуск.