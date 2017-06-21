Памятный знак Библии XVI века установят в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте установят памятный знак Библии, которую напечатали в местной типографии еще в XVI веке. Увидят его жители и гости города осенью 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе на разработку эскиза приняли участие как профессиональные скульпторы и художники, так и любители. Лучшим выбрали проект молодого минчанина. Его работа представляет собой Брестскую Библию в раскрытом виде. На страницах – оттиски иллюстраций и даты издания знаковой книги. Впрочем, основная концепция памятного знака будет еще доработана. А вот место установки – рядом с областной библиотекой – выбрали не случайно: именно здесь и хранится фрагмент оригинала. Отметим, установка мемориала приурочена к 500-летию белорусского книгопечатания.

Вячеслав Гарбузов, заместитель начальника Управления культуры Брестского облисполкома:

Уникальное издание, она значимо не только для Бреста, области и Республики Беларусь, но и в целом для мирового сообщества. Потому что в то время немного было таких уникальных изданий, которые можно было пересчитать по пальцам. Оно было богато иллюстрировано, имело более 700 страниц.

Полноценный экземпляр знаменитой Брестской Библии, а может быть даже и не один, власти города обещают вернуть в Брест к его 1000-летию.