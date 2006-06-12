Прах Эдварда Войниоловича вернулся на землю предков

В течение двух лет велись переговоры с властями Польши о перемещении останков основателя костела <Святых Сымона и Алены> Эдварда Войниловича. 11 июня в Красном костеле состоялось траурное богослужение и перезахоронение останков этого выдающегося человека.

Эдвард Войнилович - яркая, просвещенная личность. Последний потомок знаменитого рода, общественный и политический деятель. В свое время он был избран членом Государственного совета от Минской губернии. Самим Петром Столыпиным был предложен на пост вице-министра сельского хозяйства Российской империи.

Крупный земледелец, многолетний председатель Минского сельскохозяйственного товарищества он содействовал строительству и церквей, и синагог, и мечетей. Но Красный костел - памятник архитектуры неороманского стиля, пожалуй, самый знаковый. Может быть отчасти и потому, что связано его строительство с трагедией его семьи. И возводился костел в память об умерших детях Войниловича. Архитектор Пайздерский создал трехнефную базилику со смелой оригинальной асимметрией, где две башни - как памятник 12 -летнему Симеону и 19-летней Елене, а большая - символ оплакивающего их отца.

Сегодня архитектурный облик столицы уже трудно представить без великолепия Красного костела. Как и духовную жизнь страны без литургической и социальной деятельности храма

В 1920 году Э.Войнилович вынужден был покинуть страну. Он скончался через 8 лет и был похоронен в польском городе Бытгощ. А спустя 78 лет его прах вернулся на землю предков, чтобы найти покой под сводами созданного его попечительством костела.