Прочитал – передай другому: о чем писала газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину»

Только здесь Адольф пьют валерьянку за потерянные танки, а молодой белорус смело косит фашистов, как траву в поле… С первых дней Великой Отечественной войны острое перо сатирика и карандаш карикатуриста заняли свое место в боевом строю искусства. Новые номера газет-плакатов «Раздавим фашистскую гадину» и «Партизанская дубинка» были такими же долгожданными, как и письма с фронта. Здесь печатались сводки Совинформбюро, прославлялись подвиги Красной армии и высмеивались неудачи врагов. Каждый выпуск поднимал боевой дух и вселял надежду на Великую Победу!

Палацы, школы і дамы,

што ўзняты нашымі рукамі,

ляжаць у руінах –

да помсты кліча кожны камень!

Раздавиловцы – так называли журналистов газеты «Раздавим фашистскую гадину». Политические аппетиты фашистов талантливые мастера слова превращали в комические сериалы, следить за которыми было одно удовольствие. Гитлера и его соратников изображали в виде свиней, крыс, черепов с огромными клыками – одним словом, сплошная нечисть. Багряными лентами пестрили бойкие лозунги: «Гітлераўцы не пазбегнуць народнай кары!», «Знішчым разбуральнікаў культуры!»