Прочитал – передай другому: о чем писала газета-плакат «Раздавим фашистскую гадину»
Только здесь Адольф пьют валерьянку за потерянные танки, а молодой белорус смело косит фашистов, как траву в поле… С первых дней Великой Отечественной войны острое перо сатирика и карандаш карикатуриста заняли свое место в боевом строю искусства. Новые номера газет-плакатов «Раздавим фашистскую гадину» и «Партизанская дубинка» были такими же долгожданными, как и письма с фронта. Здесь печатались сводки Совинформбюро, прославлялись подвиги Красной армии и высмеивались неудачи врагов. Каждый выпуск поднимал боевой дух и вселял надежду на Великую Победу!
Палацы, школы і дамы,
што ўзняты нашымі рукамі,
ляжаць у руінах –
да помсты кліча кожны камень!
Раздавиловцы – так называли журналистов газеты «Раздавим фашистскую гадину». Политические аппетиты фашистов талантливые мастера слова превращали в комические сериалы, следить за которыми было одно удовольствие. Гитлера и его соратников изображали в виде свиней, крыс, черепов с огромными клыками – одним словом, сплошная нечисть. Багряными лентами пестрили бойкие лозунги: «Гітлераўцы не пазбегнуць народнай кары!», «Знішчым разбуральнікаў культуры!»
Многие анекдоты, рассказы создавались на основе реальных боевых историй, писем бойцов, а рубрики и стихотворения становились народными хитами – среди них «Малая партизанская энциклопедия».
Творческой командой газеты «Раздавим фашистскую гадину» с 1943-го по 1945-й руководил наш замечательный сатирик Кондрат Крапива. Газета расширилась жанрово, тематически и выросла с одной страницы до шести! Тираж был небольшой, всего 15 тысяч экземпляров, оттого главный девиз был: прочитал – передай другому! А с марта 1942-го по март 1943-го параллельно выпускалось сатирическое издание «Партизанская дубинка», оно выходило как приложение к газете «За Советскую Беларусь». Свое пламенное слово здесь оставили Янка Купала, Якуб Колос, Янка Брыль, Петрусь Бровка, Кузьма Чорны, а каждый из 19 номеров можно назвать шедевром слова!
За годы войны вышло 142 номера газеты «Раздавим фашистскую гадину», но периодичность номеров не была одинаковой из-за боевых действий. Так, в июле 41-го вышло 13 ярких номеров, чтобы максимально мобилизовать силы советского народа, а в победном 45-м было решено выпускать 1 раз в месяц.