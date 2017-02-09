Naviband о провокационных вопросах: мы – не политики

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я думаю, вас об этом много спрашивали, но у меня такой вопрос: что самое необычное у вас спросили журналисты или друзья в Киеве? Какой вопрос вас удивил?

Ксения Жук:

Был момент, когда среди интервью подошли какие-то люди и стали компрометирующие вопросы задавать. Я понимаю, что это – часть, скажем, жизни артиста.

Что постоянно кто-то задаёт какие-то компрометирующие вопросы.

Артём Лукьяненко:

Это было до этого. До того, как мы выступили.

Ксения Жук:

Да, это было до. И было немножечко грустно, что люди, смотря на нас, всё равно пытаются, как будто, задеть. И поддеть.

Вы понимаете, что у вас таких компрометирующих вопросов…

Ксения Жук:

Будет много.

Особенно вопросов, знаете, с политической подоплёкой. Уж очень много в «Евровидении», всё равно, этого.

Артём Лукьяненко:

Да. Мы прекрасно понимаем. Мы готовы.

Ксения Жук:

Мы просто…

А как готовы? Вы будете, как бы, занимать позицию: «Я, как черепаха. Я – музыкант. Это – не моё дело»?

Ксения Жук:

На самом деле, это наша позиция по жизни. Мы никогда не касаемся этих вопросов, потому что я, вообще, если честно, не очень разбираюсь в таких моментах политических. Я – человек творческий. Я этого не понимаю, я не могу это комментировать, я не осознаю…

Артём Лукьяненко:

Мы – не политики, мы не можем дать какой-то анализ…

Да, более того, мы были свидетелями, что произошло со многими музыкантами, которые иногда сказали всего лишь фразу, которую вырвали из контекста.

Ксения Жук:

Конечно. В том-то и дело.

Артём Лукьяненко:

Причём, скорее всего, это могло быть сказано на каких-то эмоциях, касательно какой-то ситуации…

Ксения Жук:

Вырывают из контекста и всё.

Артём Лукьяненко:

И это очень такой тонкий момент, которого я очень боюсь. Я понимаю, что, чем, наверное, статуснее, чем больше на музыканта, на какого-то человека начинают обращать внимание, приглашать на какие-то концерты, на какие-то интервью, тем больше…

Ксения Жук:

Его хотят зацепить вот этими вещами.

Артём Лукьяненко:

Нет, Ксюша. Тем больше его просят выбрать и определиться.

От него ждут мнения и потом этим мнением хотят прикрыться.

Артём Лукьяненко:

Я больше всего этого боюсь.

Ксения Жук:

Но, на самом деле, это неправильно. Потому что, повторюсь, мы же – не политики.

Артём Лукьяненко:

Нет такого: правильно-неправильно. Нет такого: всё правильно и всё не правильно.

Ксения Жук:

Для меня, значит, это не совсем правильно, потому что, повторюсь, я – не политик. Я не разбираюсь в макроэкономиках там или ещё в чём-то. Я этого не понимаю. Я понимаю то, что я делаю. И я хочу этим заниматься. Если Вам интересно спросить про творчество, я Вам всё, что угодно расскажу. А касательно таких вещей я – не специалист.