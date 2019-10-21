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Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»

21 октября 2019 07:00
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Новости Беларуси. Приятная новость для всех ценителей киноискусства. 21 октября в продажу поступают билеты на церемонии открытия и закрытия 26-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»-1

Уже можно приобрести квитки на просмотр фильмов основных конкурсов игрового и документального кино, а также на внеконкурсные секции документальных фильмов и проекта «Молодость на марше». Стоимость билетов стартует от 3 рублей. Предусмотрены специальные предложения для двоих и отдельная цена на квитки для зрителей пенсионного возраста.

Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»-4

Напомним, крупнейший кинофорум Европы пройдёт в Минске с 1 по 8 ноября под слоганом «К радости» и по традиции соберёт профессионалов киноиндустрии, а также известных деятелей культуры из многих стран.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Фотофакт

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