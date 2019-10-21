Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»

Новости Беларуси. Приятная новость для всех ценителей киноискусства. 21 октября в продажу поступают билеты на церемонии открытия и закрытия 26-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже можно приобрести квитки на просмотр фильмов основных конкурсов игрового и документального кино, а также на внеконкурсные секции документальных фильмов и проекта «Молодость на марше». Стоимость билетов стартует от 3 рублей. Предусмотрены специальные предложения для двоих и отдельная цена на квитки для зрителей пенсионного возраста.