Олег Хоменко, лидер группы «Палац»: почему песенные традиции продолжают жить в творчестве современных исполнителей?

Издревле в Рождество белорусская молодёжь собиралась большими компаниями и ходила колядовать, распевая народные песни. Многие из этих уникальных аутентичных произведений дошли и до нас.

Об удивительных песенных традициях и о том, почему они продолжают жить в творчестве современных исполнителей, поговорим с нашим гостем. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер группы «Палац», музыкант, композитор, член Белорусского Республиканского совета по делам культуры и искусства при Совете Министров республики Беларусь Олег Хоменко.