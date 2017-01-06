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Олег Хоменко, лидер группы «Палац»: почему песенные традиции продолжают жить в творчестве современных исполнителей?

06 января 2017 07:28
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Издревле в Рождество белорусская молодёжь собиралась большими компаниями и ходила колядовать, распевая народные песни. Многие из этих уникальных аутентичных произведений дошли и до нас.

Об удивительных песенных традициях и о том, почему они продолжают жить в творчестве современных исполнителей, поговорим с нашим гостем. В  гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер группы «Палац», музыкант, композитор, член Белорусского Республиканского совета по делам культуры и искусства при Совете Министров республики Беларусь Олег Хоменко.

# Культура # Звезды # Фотофакт # Белорусские исполнители # Олег Хоменко

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