Прямой эфир

Оксана Лесная, заслуженная артистка Республики Беларусь в программе «УТРО» на СТВ

16 апреля 2015 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если сравнивать произведения классиков и современных авторов, Вам ближе больше классика?

Оксана Лесная, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Мне ближе хорошая литература. Чем больше ты читаешь, тем больше начинаешь отделять нужную литературу. Иногда я и сама задумываюсь над тем, чтобы создать какую-нибудь свою пьесу. 

Есть ли секрет того, как Вы запоминаете такую объемную часть текста и столько держите в голове?

Оксана Лесная, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это часть нашей профессии. Психофизика. Например, когда вы теряете дома какую-то вещь, не можете вспомнить, где вы ее положили, вы начинаете: «Так… я стоял сначала здесь, затем я пошёл в спальню, и затем вышел в коридор… О, точно, в коридоре!» Так происходит и на сцене. Поначалу выходишь и думаешь: «Я же не помню до конца этот монолог!» А потом все как-то автоматически всплывает. 

 

# Культура # Фотофакт # Белорусские актеры # Оксана Лесная

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошла Международная выставка авторской куклы и мишек тедди «Панна доля»
15 апреля 2015 11:48

В Минске прошла Международная выставка авторской куклы и мишек тедди «Панна доля»

Елена Воробей, заслуженная артистка России: Актриса - это беспощадная профессия!
15 апреля 2015 10:08

Елена Воробей, заслуженная артистка России: Актриса - это беспощадная профессия!

Художник-ювелир Николай Кузьмич воссоздал крест Ефросиньи Полоцкой
15 апреля 2015 07:42

Художник-ювелир Николай Кузьмич воссоздал крест Ефросиньи Полоцкой