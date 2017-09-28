«Очень много будет концертов интересных»: Ростислав Кример о Международном фестивале Юрия Башмета

Новости Беларуси. Минск встречает мировых музыкальных звезд и легендарные коллективы. 27 сентября в Минске торжественно открылся Международный фестиваль Юрия Башмета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы существования форум стал частью культурной жизни Беларуси. В 2017 году на минской сцене прозвучит как мировая классика, так и передовые, стоящие в авангарде современного искусства произведения.

Накануне церемония открытия в филармонии собрала полный зал. Юрий Башмет вышел на сцену вместе с симфоническим оркестром «Новая Россия». Это около 100 человек, которые специально прилетели в Минск, чтобы порадовать зрителей.

Ростислав Кример, художественный руководитель Фестиваля Башмета:

Белорусская публика хотелось бы, чтобы больше была избалована. Но мы стараемся показать то качество, на которое можно ориентироваться весь год.

Очень много будет концертов интересных, каждый концерт уникальный. Приедет и Кшиштоф Пендерецкий и, конечно, Юлиан Рахлин в нашей серии легенд на скрипке Страдивари.