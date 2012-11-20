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Объявлены победители II Национальной театральной премии. Гран-при уезжает в Гродно

20 ноября 2012 09:02
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Новости Беларуси. Гран-при у «Пиковой дамы». Высшую награду второй Национальной театральной премии получил спектакль Гродненского драматического театра. К слову, постановка взяла сразу 4 статуэтки впервые в истории конкурса. В том числе  - за лучший кукольный спектакль, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Всего на премию претендовали 16 спектаклей. Всю минувшую неделю они шли на столичных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Жугжда, победитель II Национальной театральной премии, главный режиссер Гродненского областного театра кукол:
Учитывали мнение критиков совершенно разных стран, разных школ, фестивалей и каждый раз что-то добавляли, меняли нюансы. По мнению знакомых, которые участвуют в театральном процессе, всем вроде понравилось.

Алексей Дударев, председатель жюри II Национальной театральной премии:
В том, что она объективная – тут вопросов никаких нет. Конечно, кто-то будет недоволен, мы же творческие люди, но так как проголосовали 112 человек, так оно и есть.

# Культура # Театр

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