Объявлены победители II Национальной театральной премии. Гран-при уезжает в Гродно

Новости Беларуси. Гран-при у «Пиковой дамы». Высшую награду второй Национальной театральной премии получил спектакль Гродненского драматического театра. К слову, постановка взяла сразу 4 статуэтки впервые в истории конкурса. В том числе - за лучший кукольный спектакль, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

Всего на премию претендовали 16 спектаклей. Всю минувшую неделю они шли на столичных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Жугжда, победитель II Национальной театральной премии, главный режиссер Гродненского областного театра кукол:

Учитывали мнение критиков совершенно разных стран, разных школ, фестивалей и каждый раз что-то добавляли, меняли нюансы. По мнению знакомых, которые участвуют в театральном процессе, всем вроде понравилось.

Алексей Дударев, председатель жюри II Национальной театральной премии:

В том, что она объективная – тут вопросов никаких нет. Конечно, кто-то будет недоволен, мы же творческие люди, но так как проголосовали 112 человек, так оно и есть.