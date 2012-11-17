Наталья Батракова, популярнейшая белорусская писательница, спасла жизнь женщине

Наталья Батракова – одна из самых популярных сегодня белорусских писательниц. Из-под ее пера вышли романы «Площадь Согласия», «Территория души», «Миг бесконечности», которые не единожды переиздавались.

Главные героини ее произведений – белоруски, минчанки. К тому же, основные события ее книг происходят в нашей столице. Например, детство Анны Кругловой, героини первого романа «Территория души», прошло на Площади Победы в доме с эмблемкой голубки на фасаде. Это место выбрано не случайно.

Наталья Батракова, писательница:

Наверное, для многих, кто рос и вырос в Минске, кто приезжал, конечно, Площадь Победы, эти дома олицетворяли какую-то немножко другую жизнь. Естественно, в те времена люди получали квартиры здесь не просто так.

Многие почитатели творчества Натальи узнают в описанных ею улицах и домах места, где они живут. Кто-то пытается угадать, где же могли жить главные герои, вычисляют подъезды и окна.

Наталья Батракова, писательница:

В следующем романе «Миг бесконечности» парк тоже играет главную такую роль в судьбе родителей главного героя, потому что профессор Ладышев своей жене будущей делает предложение и признается в любви где-то на аллеях этого парка, то есть для них это не просто Парк имени Горького, а место, где свершилось самое важное для них.

Судьбы героев произведения максимально реалистичны, и поверить в то, что эти истории выдуманы, сложно.

Наталья Батракова, писательница:

Они в большинстве своем из жизни взяты, только, может быть, коротенькие совсем, небольшие участочки, как будто волосок к волоску, а я их потом сплетаю в красивую косичку.

Мало того, читая романы Батраковой, кажется, что главные героини Анна Круглова, Катя Проскурина и Тамара Крапивина среди нас: застревают в минских автомобильных пробках, живут в соседнем доме в Сухарево, влюбляются в Парке Горького или работают на Воронянского.

Наталья Батракова, писательница:

Когда даешь все это таким правильным достоверным фоном, действительно получается, что люди как будто бы смотрят кино и сами же присутствуют здесь, потому что с местами очень знакомы, особенно это касается минчан.

Далее по стопам героев мы перемещаемся на улицу Пулихова. Здесь находилась квартира профессора Ладышева. Здесь живет мама главного героя. Здесь же Наталья Батракова когда-то гуляла с коляской.

Она специально вписывает героев в хорошо знакомые ей самой места. Именно здесь она погружается в юношеские грезы.

Наталья Батракова, писательница:

Если бы в юности я бы росла в Минске, то наверняка бы я любила назначать здесь свидания. Мне здесь нравится.

Сюда Батракова возвращается за вдохновением и чтобы побыть наедине с собой. Кто-то называет ее бизнес-леди, которая начала писать книги, или автором для домохозяек. Наталья же отвечает словами своей подруги-писательницы, что она не конфетка, чтобы всем нравиться. Тем не менее, некоторым людям творчество Батраковой даже помогает жить.

И вот тогда сказала гордо: «Нет!»,

И «Да» ушло, заждавшись на пороге…

Хранила ваза высохший букет,

Печалилась о розе-недотроге.

А время шло, бежал за годом год,

Бросал в копилку горсть моих желаний,

Что не сбылись. Но было все равно,

Ведь в главном из своих воспоминаний

Я в сотый раз твердила громко: «Да!»,

Бежала вслед, по-бабьи причитала.

Прости меня за то, что солгала,

Гордыня всем на свете заправляла…

Прости! Приди ко мне желанным сном:

Одна под одеялом, в темной спальне,

Умаялась от слез, вся извелась

Моя душа в своей исповедальне!

25 мая, 2003

Наталья Батракова, писательница:

И вот, подвели женщину, она оказалась после операции на сердце, и она смотрит на меня: «Вы мне спасли жизнь». Я смутилась, сказала, что никогда ей не спасала жизнь. Она: «Ваша книга спасла мне жизнь. Ждала операцию, честно говоря, устала просто жить, я не верила, мне не хотелось никакого исхода, и мне принесли сразу одну Вашу книгу, потом вторую. После Ваших книг я поняла, что я буду бороться за жизнь, я хочу жить, я хочу, если повезет, и полюбить».

Логойский тракт, 10. Девятиэтажка с видом на Севастопольский парк с одной стороны и трамвайные пути с другой. Может быть, именно в это окно задумчиво глядела Тамара Крапивина.

Наталья Батракова, писательница:

«Все хорошо...

Все в целом хорошо...

Событья жизни так закономерны.

Перед тобой замерзшее окно,

Трамваев звук, проникший через стены...»

Именно со стихов в юношестве началось творчество Натальи Батраковой. Лишь позже, в 2001 году, работая представителем транспортной компании, она публикует свой первый роман, который, на удивление всем, обретет безумную популярность среди читателей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Батракова, писательница:

Я очень люблю этот город, я 29 год здесь живу. И когда мне не единожды поступало предложение печататься где-то на другой территории, поменять место жительства своих героев и место действия, первый раз мне хватило ночи, чтобы понять, что я ничего не буду менять. Мои герои будут и дальше жить во всех книгах здесь, они будут ходить по этим же улицам, гулять в этих же парках, они будут парковаться где-нибудь рядом со мной. Почему? Потому что я сама этим дышу. Я уже пропитана этим городом насквозь, и я его очень люблю.