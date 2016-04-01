Новости Беларуси. С маэстро в унисон или о социальной ответственности в культуре. Хор детей с нарушением зрения споет вместе с группой «Чистый голос». Сейчас в Минске проходят генеральные репетиции концерта.

«Чистый голос» на сцене уже более 20 лет. В багаже творческого коллектива сотни концертов, десятки международных и государственных наград. Вокальная группа прославилась акапельным пением. А не так давно коллектив стал послом доброй воли в Беларуси. Солисты проводят вокальные мастер-классы для особенных детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Пригун, художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос»:

Чистый голос сегодня – это коллектив, которому под силу исполнять любую музыку, в разных жанрах. И каждый зритель, пришедший на наш концерт, я думаю, найдет для себя что-то, какую-то музыку для себя. Вот этим разнообразием жанров, новыми голосами, новым звучанием мы и будем удивлять публику.

Дмитрий Миникаев, солист Заслуженного коллектива Республики Беларусь вокальной группы «Чистый голос»:

Мы начали двигаться. «Чистый голос» начал понемногу танцевать. Вот этим и будем удивлять. Танцами, какими-то креативными песнями, разноплановыми, разножанровыми.