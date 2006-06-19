На белорусском <рок-небосклоне> зажгли новую звезду

В музыкальном календаре Беларуси стало на одно событие больше. В Логойске прошел новый рок-фестиваль. Под девизом <Рок без границ> на протяжении семи часов выступали маститые рокеры, дебютировали начинающие музыканты. Некоторые группы специально приехали из Москвы.Музыкальный драйв под открытым небом. Семь часов непопсовой музыки. Хиты, дебюты, конкурсы и новые звездные имена на белорусском рок-небосклоне. Фестиваль собрал семь команд - от хард-рока до поп-рока.