Прямой эфир

На белорусском <рок-небосклоне> зажгли новую звезду

19 июня 2006 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В музыкальном календаре Беларуси стало на одно событие больше. В Логойске прошел новый рок-фестиваль. Под девизом <Рок без границ> на протяжении семи часов выступали маститые рокеры, дебютировали начинающие музыканты. Некоторые группы специально приехали из Москвы.Музыкальный драйв под открытым небом. Семь часов непопсовой музыки. Хиты, дебюты, конкурсы и новые звездные имена на белорусском рок-небосклоне. Фестиваль собрал семь команд - от хард-рока до поп-рока.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
19 июня 2006 07:32

В столице начинаются Дни кино о беженцах

16 июня 2006 14:34

Конкурс на лучшую белорусскую открытку продлен

16 июня 2006 14:24

Александр Лукашенко: <Высокая миссия Беларуси - быть культурным центром славянства>