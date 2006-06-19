В столице начинаются Дни кино о беженцах

19 июня в минском кинотеатре <Победа> начинаются Дни кино о беженцах. Показ фильмов проводится в Беларуси в шестой раз и приурочен к Всемирному дню беженцев, который отмечается ежегодно 20 июня по решению Генассамблеи ООН. Дни кино откроются показом картины <Чужая кожа>. Кинолента повествует о судьбе молодой женщины, которая, находясь в статусе беженца, вынуждена была претворяться мужчиной.

В программе также запланирован показ номинанта на премию <Оскар> в категории <Лучший иностранный фильм 2006 года> - картины шведского режиссера Йозефа Фарэса <Зозо>.