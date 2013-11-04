Новый музыкально-юмористический проект «На том же месте в тот же час» стартует на СТВ

Новости Беларуси. СТВ составит вам компанию на вечер пятницы. Новый музыкально-юмористический проект «На том же месте в тот же час» стартует на нашем канале. Съемки начались уже 4 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы шоу пока не раскрывают всех секретов, но обещают удивить телезрителей не только вокальными и хореографическими номерами, но и юмористическими стенд-апами, цирковыми постановками и многим другим. На сцене шоу – звезды не только отечественной, но и зарубежной эстрады. Первый выпуск программы в эфире СТВ – 22 ноября.

Богдан Швайбович, продюсер проекта:

Мы постарались взять от разных форматов (юмористических проектов, музыкальных) самое лучшее и объединить в нужных пропорциях.

Зритель будет удивлен и порадован красивой картинкой, которую нам удалось создать, интересными песнями и артистами, которых мы приглашаем, и смешными миниатюрами, которые будут разыгрываться в нашей программе.

Антон Мартыненко, ведущий проекта:

Стильно все, красиво. Мы надеемся, что зритель тоже пропитается этой атмосферой и мы сможем передать наши чувства.