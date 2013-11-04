Композитор Эннио Морриконе провел творческий вечер в рамках международного кинофорума «Листопад» в Минске

Новости Беларуси. Еще одно громкое имя в списке почетных гостей фестиваля «Листопад». Сегодня выдающийся итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе провел творческий вечер в рамках международного кинофорума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Сильванович, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Я думаю, что самый главный секрет – это исключительное дарование, особенности таланта. Потому что такие мелодисты или композиторы такого рода рождаются крайне редко. И, более того, ведь его мелодии универсальны, их воспринимает весь мир, и они одинаково воздействуют на всех. Поэтому, я думаю, что это большое событие для любого режиссера – иметь такого композитора в фильме.

Всемирную известность этому талантливому человеку принесли фильмы, к которым он писал музыку. А их более четырех сотен. Недавно Эннио Морриконе стал обладателем премии European Field Award в номинации «Лучший композитор», заработав в фильме Джузеппе Торнаторе «Лучшее предложение».

Кстати, на днях маэстро исполняется 85 лет. Но сегодня он все также подтянут на сцене и полон энергии.

Эннио Морриконе, композитор:

У режиссера есть образ фильма и понимание музыки, которую он хочет видеть в своей картине. Если композитору удается подстроится, почувствовать режиссерскую задумку, то все получается. Но есть, к сожалению, музыкально необразованные режиссеры. Написать музыку к фильму – это большая проблема, потому что приходится полагаться на культуру постановщика. Мой самый любимый вид режиссеров – те, которые открыты для композитора. Главное – это доверие.